Seoul (AsiaNews/Agenzie) – Il ministero dell’Unificazione spera in una ripresa delle operazioni inter-coreane basate su Kaesong. L’appello giunge a due anni esatti dalla costruzione dell’edificio che il Nord ha distrutto tre mesi fa.

L’ufficio per i rapporti inter-coreani è stato aperto nella città di Kaesong nel settembre 2018, dopo un incontro e un accordo fra il presidente del Sud Moon Jae-in e il leader del Nord Kim Jong-un.

Ma oltre mesi fa, in giugno, in risposta la lancio di manifestini anti-Pyongyang da parte di attivisti estremisti del Sud, il Nord ha fatto saltare l’edificio. Pochi giorni dopo, il presidente Moon Jae-in ha accettato le dimissioni di Kim Yeon-chul, ministro per l’Unificazione. Ma il progetto dell’unificazione rimane in vita.

In una conferenza stampa oggi, il portavoce del ministero, Yoh Sang-key, ha dichiarato: “Consideriamo molto spiacevole che le due Coree non abbiamo nemmeno il canale minimo di comunicazione e che questa situazione di protragga, dato che le operazioni dell’Ufficio di collegamento inter-coreano sono state sospese”.

“Il governo – ha aggiunto – spera che l’ufficio di collegamento inter-coreano riprenda le operazione e che il canale di comunicazione fra le due Coree sia ristabilito il più presto possibile”.

I rapporti fra Seoul e Pyongyang sono bloccati in seguito al fallimento del dialogo fra il Nord e gli Stati Uniti nel 2019.