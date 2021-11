Le notizie del giorno: guardia costiera cinese blocca navi filippine nel Mar Cinese meridionale. Sgominata banda che trafficava legname tra Russia e Cina. Taiwan lancia versione aggiornata di caccia da combattimento F-16. Picco di contagi da Covid-19 in Corea del Sud. Esplosione con moti in quartiere sciita di Kabul. Egitto e Qatar in aiuto di Gaza.