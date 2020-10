Manila (AsiaNews/Agenzie) - Nelle Filippine e in Vietnam è massima allerta per il passaggio del tifone Molave, che ha già causato diverse vittime e oltre un milione di sfollati. Secondo gli esperti esso è destinato a crescere ancor più di intensità, acquisendo forza nel passaggio in mare aperto per poi raggiungere il picco di potenza entro le prossime 24 ore.

Molave si è abbattuto sulle coste dell’arcipelago filippino il 25 ottobre, colpendo a vario titolo oltre 900mila persone. Le forti piogge hanno allagato villaggi e campi coltivati, interrompendo la fornitura di energia elettrica e radendo al suolo centinaia di case. A due giorni dall’inizio dell’emergenza, decine di migliaia di persone sono tuttora rifugiate nei centri di accoglienza.

Nelle Filippine si contano al momento nove vittime, ma secondo la Protezione civile locale [il National Disaster Risk Reduction and Management Council, Ndrrmc] il bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore. Tre persone sono morte per annegamento, sorprese dal rapido aumento del livello delle acque.

Al momento si contano anche 12 persone, in gran parte pescatori, disperse dopo essere state travolte da piene improvvise. Secondo i soccorritori, oltre 70mila sfollati sono ospitati in 800 centri di evacuazione sparsi per l’arcipelago.

Se nelle Filippine si contano i danni, in Vietnam è una lotta contro il tempo per cerare di mitigare gli effetti del tifone che dovrebbe abbattersi in queste ore sulle coste centrali del Paese. Le autorità hanno iniziato le operazioni di evacuazione per 1,3 milioni di persone nella regione, già colpita nelle scorse settimane da pesanti alluvioni con vittime e danni per milioni di dollari.

Ieri sera il Primo Ministro vietnamita Nguyen Xuan Phuc ha parlato con i responsabili provinciali, chiedendo loro di mantenersi pronti a un peggioramento repentino della situazione. Nel settore nord degli altipiani centrali del Vietnam, epicentro della produzione nazionale del caffè, potrebbero cadere a detta degli esperti fino a 200 millimetri di pioggia in poche ore a partire dalla serata di oggi.

Tifoni e uragani sono un fenomeno frequente nella regione, e il passaggio provoca in molti casi danni ingenti. Nelle Filippine è ancora vivo il ricordo del super-tifone Haiyan che, nel 2013, ha colpito oltre 7300 fra vittime e dispersi.