L’annuncio ufficiale è previsto in giornata. Abe si era già dimesso nel 2007 per problemi intestinali. Nell’ultimo mese si è recato più volte in ospedale. Criticato per la gestione della pandemia, il suo tasso di approvazione è crollato. Si apre la corsa alla successione.

Tokyo (AsiaNews/Agenzie) – Il premier nipponico Shinzo Abe rassegnerà oggi le proprie dimissioni per motivi di salute. Lo ha rivelato stamane la stampa nazionale, citando fonti interne al Partito liberaldemocratico. Abe è in carica dal 2012. Il 24 agosto è diventato il primo ministro che ha servito più a lungo senza interruzioni nella storia del Paese. Già alla guida del governo dal 2006 al 2007, egli aveva lasciato l’incarico per continui problemi intestinali.

Dopo aver vomitato sangue ai primi di luglio nel proprio ufficio, il 65enne leader giapponese si è recato più volte in ospedale per dei controlli, alimentando voci sul suo cattivo stato di salute.

Abe è considerato un elemento di stabilità nel panorama politico nazionale. Le sue ricette economiche (Abenomics) non sono riuscite però a far uscire il Paese da un lungo periodo di stagnazione.

Secondo un sondaggio di Kyodo News effettuato a luglio, il 59% degli intervistati non è soddisfatto delle misure adottate dal premier contro il Covid-19. In agosto, il tasso di approvazione del suo governo è crollato al 36%: all’inizio del suo secondo mandato era del 62%.

Per la successione, i nomi più gettonati sono quelli del ministro degli Esteri Toshimitsu Motegi e di quello alla Difesa Taro Kono. In lizza anche la governatrice di Tokyo Yuriko Koike e il ministro per l’Ambiente Shinjiro Koizumi, figlio del popolare ex primo ministro Junichiro Koizumi.