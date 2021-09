L'ex ministro degli Esteri ha battuto il capo della campagna vaccinale Taro Kono al ballottaggio per la guida del Partito liberaldemocratico. Il vincitore ha potuto contare sul sostegno dei membri del Parlamento. Premiership scontata: i liberaldemocratici hanno la maggioranza in entrambe le Camere.

Tokyo (AsiaNews/Agenzie) - Il Partito Liberaldemocratico (Ldp) del Giappone oggi ha eletto come proprio leader Fumio Kishida, che la settimana prossima assumerà l'incarico di primo ministro. Kishida, ex ministro degli Esteri, ha battuto al ballottaggio il responsabile della campagna vaccinale Taro Kono. In una prima votazione i due contendenti erano riusciti ad assicurarsi 256 e 255 voti.

Le due candidate donne, Sanae Takaichi, ex ministra delle comunicazioni, e Seiko Noda, segretaria generale ad interim dell'Ldp avevano invece ottenuto 188 e 63 voti.

Kono, 58 anni, godeva di una grande popolarità, ma era considerato un anticonformitsta; il 64enne Kishida, meno carismatico, ha potuto contare invece su una base di sostegno più forte tra i membri del partito in Parlamento.

I liberaldemocratici controllano i due rami del legislativo e il loro nuovo leader diventerà primo ministro dopo che Yoshihide Suga a inizio mese ha dato le dimissioni. Sulla sua decisione ha pesato un calo del tasso di approvazione nei confronti del governo per la gestione della pandemia. È di ieri la notizia che il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici aveva comunicato un numero di ricoveri in ospedale inferiore rispetto al dato reale.

Il successore di Suga avrà il compito di guidare la ripresa economica del Paese dopo la pandemia. Sia Kono che Kishida avevano sottolineato entarmbi il fallimento della politica economica dell’ex premier Shinzo Abe. Kishida ha detto di volersi allontanare dalle politiche neoliberali del passato e ha anche chiesto la creazione di una "agenzia per la gestione delle crisi sanitarie" per affrontare la pandemia.