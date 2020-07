di Shafique Khokhar

Peshawar (AsiaNews) - Un anziano accusato di blasfemia è stato ucciso ieri, mercoledì 29 luglio, durante l'udienza nel complesso giudiziario di Peshawar, mentre veniva portato in tribunale dal carcere centrale di Peshawar.

Il complesso giudiziario è un luogo altamente sicuro, situato sulla Khyber Road principale nella zona in cui si trovano anche l'Alta corte di Peshawar, il palazzo delle assemblee provinciali, la Camera del governatore e la segreteria del capo del governo.

L'ucciso, Tahir Ahmad Naseem, apparteneva agli Ahmadi, uno dei gruppi minoritari del Pakistan che furono dichiarati non musulmani nel 1974.

Tahir Ahmad Naseem era accusato di blasfemia in quanto sosteneva di essere un profeta, nel 2018 sparato sei volte durante un'udienza. Secondo la First information report (FIR), il defunto apparteneva alla comunità Ahmadi e "ha stretto amicizia con Owais su Facebook", quindi ha invitato Owais a discutere con lui della sua convinzione.

Nella FIR, Tahir Ahmad è stato accusato ai sensi della Sezione 153-A (promozione dell'inimicizia tra i diversi gruppi), sezione 295-A (atti deliberati e dannosi intesi a oltraggiare i sentimenti religiosi di qualsiasi classe insultando la sua religione o le sue credenze religiose), Sezione 295 -B (contaminazione ecc. Del Sacro Corano), Sezione 295-C (uso di osservazioni sprezzanti contro il profeta Maometto PBUH) e Sezione 298 (parole pronunciate ecc., con intenzionale intenzione di ferire sentimenti religiosi) del Codice penale pakistano.

Il giovane assalitore, identificato con il nome di Khalid Khan, è riuscito a entrare in tribunale in zona di stretta sicurezza e ha ucciso Tahir. Mohammad Ali Gandapur, ufficiale di polizia della capitale di Peshawar (CCPO) ha dichiarato che l’assalitore è stato "arrestato sul posto".

Un primo rapporto informativo (FIR) è stato registrato contro Khalid Khan ai sensi delle Sezioni 302 (punizione per omicidio premeditato), Sezione 7 dell'Atto antiterrorismo (ATA) e Sezione 15 dell'Atto sulle armi sulla denuncia di un ufficiale di polizia .

Il direttore della Aurat Foundation, Mahnaz Rehman, ha dichiarato ad AsiaNews che si dovrebbero sottolineare i diritti costituzionali dei cittadini. Lo Stato dovrebbe proteggere tutti i cittadini idonei a possedere la carta d'identità nazionale (CNIC) e il passaporto. Non tutti i musulmani sono pakistani e non tutti i pakistani sono musulmani. “Non dovremmo dimenticare che anche la nostra bandiera ha un colore bianco”. Ha anche detto che se solo essere musulmani è sufficiente per essere pakistani, allora perché non rilasciamo la Computerised National Identity Card (CNIC - i documenti nazionali di identità) alla seconda e terza generazione di musulmani birmani e bengalesi che vivono a Karachi?

Naveed Walter, presidente di Human Rights Focus Pakistan (HRFP), a proposito dell'assassinio ha dichiarato che non esiste alcun diritto di qualsiasi persona o gruppo di fare la legge con le proprie mani, giustificandolo con le loro affiliazioni religiose o altre scuse .

Naveed Walter ha rilevato che l'omicidio di accusati di casi sensibili non è nuovo, molti sono stati uccisi in precedenza durante i procedimenti giudiziari, quindi perché non c’era una sicurezza stretta in tribunale in questo caso e altri. Ha aggiunto che poiché nei social media gli assassini vengono dipinti come "eroi", in realtà si stanno promuovendo e provocando altri a compiere gli stessi atti in altri casi. “Fino a quando continueranno gli slogan religiosi a livello nazionale, le mentalità non potranno essere cambiate. Ha detto poi che la nuova ondata di islamizzazione che ha apportato modifiche al programma accademico, ha cambiato i nomi delle città "non islamiche" in islamici e alcuni progetti di legge sono di ispirazione per intransigenti”.