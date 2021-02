di Nirmala Carvalho

Il card. Oswald Gracias prega per le vittime e per il salvataggio dei dispersi. Caritas India si attiva per aiutare le autorità impegnate nei soccorsi. Al momento i morti sono 14, travolti dall’ondata di acqua e fango che ha distrutto due dighe. Una missione cattolica sul luogo cerca di valutare l’entità dei danni.