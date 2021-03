di Nirmala Carvalho

Mumbai (AsiaNews) – Stamattina il cardinale Oswald Gracias, presidente della Conferenza episcopale indiana (CBCI), ha inaugurato e benedetto l'Holy Family Hospital, di Bandra, dove ha ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid-19. Ad AsiaNews, il cardinale ha dichiarato: "Ho avuto il privilegio di iniziare questo, poiché l'India inizia la sua prossima fase di vaccinazione contro il coronavirus, con il governo che consente agli ospedali cristiani di unirsi alla campagna di vaccinazione …”

“Questo è importante per la nostra gente e non solo per noi stessi come dice il Santo Padre, anche per gli altri. Dobbiamo a Dio di proteggere le nostre vite. Questo è il nostro obbligo morale, prenderci cura di noi stessi. Inoltre, come dice il Santo Padre, è un atto di carità affinché gli altri non ne siano toccati”.

“Voglio complimentarmi con l’Holy Family Hospital, di Bandra per la loro organizzazione molto sistematica e ordinata. Tutto è stato molto scorrevole e ben fatto: le registrazioni, l'archiviazione dei dati, la vaccinazione vera e propria. C'era solo una mezz'ora di attesa. La vaccinazione stessa è stata indolore e non l'ho nemmeno sentita. Il personale è stato molto gentile. Lodiamo Dio per questo vaccino che è l'inizio della fine di questo flagello per l'umanità”.

“Voglio incoraggiare tutti a prendere il vaccino. È facile, è indolore e confortevole. Non ho avuto alcuna reazione o disagio. Non c'è bisogno di aver paura. Io stesso ero titubante prima di prendere il vaccino. Vorrei incoraggiare la nostra gente. Per favore, vai e fatti vaccinare. Abbiamo uno staff che è così comprensivo, gentile e competente, quindi approfittane. Inoltre, fallo presto. L'India ha il privilegio di averne. Ci sono così tanti Paesi in attesa di scorte. Dio ci ha benedetti”.

“In qualità di presidente della CBCI, desidero trasmettere al nostro onorevole Primo Ministro il mio apprezzamento per il suo pensiero per i Paesi più deboli, più poveri e bisognosi. Questo è veramente un segno di fraterna solidarietà. Siamo tutti un'unica famiglia sotto Dio e dobbiamo aiutarci a vicenda. Mi congratulo con l'on. Primo ministro Shri. Modiji per questa iniziativa”.

“Sono orgoglioso del nostro Paese. Sono orgoglioso che l'India abbia preso l'iniziativa. Che non sia preoccupata solo per se stessa, ma anche per altri Paesi. Stiamo inviando il vaccino anche a Paesi bisognosi. L’impegno del Primo ministro per l'equità del vaccino è un esempio meraviglioso. I vaccini indiani distribuiti in tutto il mondo, in particolare per i Paesi a basso reddito, forniscono oltre il 60% dei vaccini per i Paesi in via di sviluppo”.

“Voglio anche dire che ho visto fin dall'inizio il modo molto ordinato e sistematico di fare le cose. C'è stata una sorta di prova prima della campagna di vaccinazione. Non c'era confusione o panico durante il procedimento reale. Vorrei complimentarmi con il Primo ministro per questo. Anche il governo del Maharashtra è stato di grande sostegno e aiuto. Questa è un'ottima notizia. A tutta la nostra gente dico ... Per favore, procedete. Abbiamo questa opportunità quindi coglietela. Al momento abbiamo scorte sufficienti del vaccino. Durante la messa preghiamo per i poveri e le zone rurali. Sono molto preoccupato per loro. Ho informato il direttore del CHAI (Ospedali Cattolici dell'India). Hanno molte diramazioni dappertutto. In particolare nelle zone rurali. Li incoraggerò a fare in modo che questo vaccino raggiunga le zone rurali. Daremo assistenza ove possibile, sarà necessario anche istruirli sulla necessità del vaccino, costruire la comprensione e la fiducia del pubblico sui vaccini. Quindi procedi. Fatti vaccinare. È un bene per te, un bene per la tua famiglia. Fa bene alla città, fa bene al nostro Paese. È un bene per la società e un bene per il mondo. È il nostro obbligo morale”.