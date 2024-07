di p. Elbert Balbastro *

Karachi (AsiaNews) - È una frontiera missionaria impegnativa e per molti versi faticosa il Pakistan per i cristiani. Ma è anche un luogo dove si incontra la gioia del Vangelo. È quanto racconta in questa testimonianza che riprendiamo dalla rivista dei missionari di San Colombano p. Elbert Balbastro, giovane missionario filippino ordinato nel 2022 e che nella provincia pachistana del Sindh sta vivendo i primissimi passi del suo ministero.

Come ogni altra vocazione o chiamata, la vita sacerdotale è piena di sfide, difficoltà e lotte. Tuttavia, tra le fatiche e le strade impervie del mio percorso missionario, mantengo sempre un incrollabile ottimismo. Al di là delle fatiche e delle durezze della vita, c'è una gioia profonda che si può trovare solo nel servire Dio. Con questa gioia ogni incontro diventa un modo appagante di vivere. La gioia può irradiarsi come un sorriso sul mio volto, accendendo il carburante e l'ispirazione necessari per servire nella vigna del Signore.

Dopo quattro mesi di corso di aggiornamento sulla lingua urdu in montagna, mi è stato chiesto di immergermi nella realtà delle parrocchie di Badin e Khipro, nella diocesi di Hyderabad, Provincia del Sindh, un'area servita dai missionari di San Colombano nella città di Karachi, per aiutarmi a discernere a quale parrocchia essere assegnato. Mi è stato chiesto di trascorrere una settimana in ognuna di queste tre parrocchie.

Il mio viaggio è iniziato nella parrocchia di Badin che si è rivelata un incontro significativo e gioioso. Incontrare la gente e ascoltare le loro storie di difficoltà e di perseveranza nonostante la povertà schiacciante è stata un'esperienza commovente. Abbiamo visitato la colonia di Sindhi Beel dove risiedono nostri fratelli e sorelle cristiani, privi di molte necessità. Vivono sulla terra dei proprietari terrieri in condizioni abitative molto povere. Le loro case sono fatte di legno, paglia e fango, vivono tutti ammassati in uno spazio molto stretto.

Arrivati in questa casa apparentemente remota, abbiamo incontrato alcuni bambini ormai pronti per la Prima Comunione. Dopo che la catechista ha dato istruzioni ai bambini, abbiamo pregato insieme e ci siamo salutati. Mentre ci preparavamo a partire, la donna della casa ci ha invitato a cena. Ci ha detto che avevano pescato molti pesci dal fiume e che avrebbero voluto condividerli con noi.

Sentendo il suo invito sincero, ho sentito una stretta al cuore. Nonostante la loro semplicità e povertà e il fatto che quello potesse essere l'unico pasto della giornata, soprattutto per i suoi figli, si è offerta volentieri di condividerlo con noi. È stato il primo volto della gioia che ho incontrato in missione. L'incontro con queste persone generose e autentiche che, pur avendo poco, condividono con tutto il cuore ciò che hanno, mi ha rivelato la gioia di servire il Signore.

La seconda tappa in cui la gioia mi attendeva era la parrocchia di Khipro, dove avevo prestato servizio per un anno durante la mia prima assegnazione missionaria come seminarista. Cinque anni dopo, al mio ritorno in Pakistan, ho ritrovato le persone che avevo servito. Rivisitare i villaggi e ritrovare le persone che conoscevo e con cui avevo lavorato mi ha fatto rivivere molti ricordi felici. Tuttavia, ciò che mi ha dato un senso di gioia più profondo è stato vedere le loro vite migliorare e rafforzate.

La parrocchia di Khipro è abitata dalla tribù dei Parkari Kholi, una comunità considerata una casta inferiore nella società. Con mia sorpresa, ho visto progressi significativi nelle loro vite. Alcuni dei miei ex studenti della scuola superiore di p. Cyprian sono diventati insegnanti, altri stanno studiando per diventare infermieri e alcuni sono entrati in seminario. Riflettere sul nostro cammino comune nel passato e osservare come hanno migliorato la loro vita nel presente ha portato una gioia immensa nel mio cuore.

È davvero evidente che lo Spirito Santo li sta guidando ad abbracciare la loro umanità e a preservare la loro dignità. Sebbene siano etichettati come persone di casta inferiore, stanno affermando i loro diritti al miglioramento di sé, dimostrando di essere membri preziosi per la società.

La mia ultima tappa è stata in una delle parrocchie di Karachi, dove p. Dan O'Connor e io abbiamo visitato una comunità conosciuta come Ghugir Patik. I cristiani di quest'area appartengono alla tribù dei Parkari Kholi, originari dell'interno del Sindh, che sono emigrati a Karachi per lavoro. Hanno affittato case in quell'area e la maggior parte lavora nelle fabbriche. Ogni sabato, p. Dan presiede una Messa Parkari per loro.

Ci siamo riuniti in una piccola casa per la Messa intorno alle otto di sera. Nonostante lo spazio angusto, il caldo e la moltitudine di zanzare, la stanza era calda grazie alla presenza delle persone. Sono state attente durante tutta la Messa, partecipando attivamente. Ciò che mi ha colpito maggiormente è stato il coro, che si è presentato ben preparato e dotato di una serie completa di strumenti per cantare.

Dopo la Messa, ho parlato con uno dei membri di questo coro. Mi ha detto: “Padre, sa che quasi non avevamo qualcuno che suonasse le tabla perché non ci aspettavamo di celebrare una Messa questo sabato? Tuttavia, siamo riusciti in qualche modo a trovare qualcuno che le suonasse perché offriamo tutto questo a Gesù, il nostro Dio”.

Ho pensato: “Wow! Che fede incredibile ha quest'uomo”. Mi sono reso conto che quanto aveva detto era così potente perché la comunità aveva messo in comune il suo cuore, offrendo la sua fede e la sua gratitudine a Dio. Il sorriso non solo sul mio volto, ma anche nel mio cuore era molto evidente in quel momento.

Riflettendo su questo episodio, ho definito quella fede come una “fede potenziata”, in cui la fede profonda e radicata delle persone le autorizza a trovare il modo di ricambiare la bontà di Dio offrendo le loro lodi e i loro talenti per la maggior gloria di Dio.

La gioia è un sentimento che a volte è difficile da trovare, provare o sperimentare. Eppure, credo fermamente che la gioia si trovi in ogni lotta, difficoltà e sfida. Anche se non ne siamo sempre consapevoli, ho scoperto che la gioia si trova facilmente se solo il nostro cuore è aperto a servire Dio.

Per me, la gioia si presenta in forme diverse in ogni incontro con le persone che servo e che incontro. Le mie esperienze in queste tre parrocchie mi hanno ricordato che la gioia del Vangelo può essere sperimentata nel cammino con le persone.

Potrò affrontare molte incertezze e dolori nella missione, ma so che la gioia, rivelatami da Dio, prevarrà immancabilmente. Il mio compito è semplicemente quello di aprirmi ad essa.

* missionario di San Colombano in Pakistan

