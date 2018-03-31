di Gianni Criveller

L'augurio pasquale del direttore editoriale di AsiaNews: "Dal Libano al Myanmar, fino alle cerceri di Hong Kong un lungo calvario di Passione. Che lo spirito di Gesù risorto, presente nel nostro tempo e nel nostro mondo, consoli e conceda pace e libertà".

"La pace sia con voi": è il saluto di Gesù risorto. È proprio la resurrezione di Gesù che ci spinge… ci obbliga quasi, a mantenere un briciolo di speranza nella vita e nel futuro in un tempo che per tante per tante persone e numerosi popoli d’Asia è di violenza, di male e di morte.

Con lo stesso augurio di pace di Gesù papa Leone si è rivolto per la prima volta al mondo da piazza San Pietro. Quattro mesi fa ha poi visitato il Libano, una terra che è ora ripiombata nella violenza che colpisce anche le comunità cristiane. Lo scorso 9 marzo padre Pierre El Raii, sacerdote maronita di 50 anni e parroco di Qlayaa nel sud del Libano, è stato ucciso nel corso di un attacco israeliano. Nella sofferenza e nel martirio di tante persone - bambini e loro giovani madri, ragazzi mandati a combattere e a morire - rivediamo la stessa passione di Gesù.

Non solo in Libano: tutta la terra di Gesù è tornata ad essere un calvario di passione. Dalla immane e infinita tragedia di Gaza, alla Cisgiordania e a Gerusalemme. Gerusalemme significa città della pace, ed è la citta dove Gesù muore e risorge: è davvero un caleidoscopio di tutta la sofferenza del mondo e il principio della speranza che la vita possa prevalere sulla morte. Siamo tutti nati a Gerusalemme, città che è nostra madre: lo dice il salmo 87; lo ribadiva in modo suggestivo il cardinale Carlo Maria Martini.

La nostra agenzia ha raccontato, e continua a farlo, i conflitti, vecchi e nuovi, che insanguinano la Terra Santa e l’intera Asia. Il conflitto generato dagli attacchi all’Iran si ripercuote in altri Paesi arabi, dove spesso le vittime sono migranti provenienti da altre nazioni asiatiche. Tragedie e dolori senza fine. Come senza fine sembra la guerra in Myanmar, terribile e dimenticata, ma non da noi missionari del Pime e responsabili di AsiaNews.

Ho trascorso la mia vita missionaria tra il popolo cinese. Desidero ora rivolgere il mio pensiero ai credenti in Cina che soffrono gravi limitazioni nella libera pratica della fede. Non abbiamo mai smesso di raccontare dei cristiani di Cina, a partire da coloro che appartengono alle comunità sotterranee. Le loro storie di resilienza, di fedeltà e di testimonianza al Vangelo sono un patrimonio che l’intera chiesa dovrebbe riconoscere con maggiore considerazione.

A Taiwan la gente è libera, ma preoccupata per un futuro sempre incerto e persino pericoloso. A Hong Kong ci sono numerose persone in carcere, tra i quali amici che condividono la nostra stessa fede in Gesù. L’abbiamo scritto più volte ma ci sembra importante ribadirlo: non sono in carcere perché cattolici, ma perché sono rimasti fedeli all’ideale di libertà, democrazia e giustizia sociale, ispirati dal Vangelo. Ne ricordo solo due: Jimmy Lai e Lee Cheuk-yan. Sono pochi coloro che onorano il significato esemplare della loro testimonianza, che non ha solo un significato civile, ma anche evangelico. Noi siamo tra quei pochi che li onorano, e continueremo a farlo.

Buona Pasqua ai lettori di Asianews, e a tutti gli amici dell’Asia che ci leggono e ci seguono: che lo spirito di Gesù risorto, presente nel nostro tempo e nel nostro mondo, vi consoli e vi conceda pace e libertà.

Nella foto: un momento della Veglia pasquale ieri sera nella parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza