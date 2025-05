di Steve Suwannarat

Phnom Penh (AsiaNews) - Rong Chhun, uno dei pochi dissidenti rimasti nel Paese a opporsi al pieno controllo del Partito popolare cambogiano (Ppc) al governo guidato da Hun Manet, è stato condannato ieri a quattro anni di carcere per “istigazione”. La sua “colpa” è di avere incontrato gli abitanti di alcuni villaggi coinvolti - con riflessi negativi - nei faraonici progetti di sviluppo, tra cui il nuovo aeroporto internazionale della capitale Phnom Penh. Il suo Nation Power Party (Npp) è l’unico gruppo politico di una certa consistenza e capacità di attrazione rimasto a contrastare il potere del Ppc e, per questo, i suoi esponenti sono colpiti da azioni giudiziarie e intimidazioni.

Le speranze suscitate due anni fa dal passaggio del testimone del potere tra Hun Sen, che lo deteneva di fatto da un quarantennio, e il figlio Hun Manet si sono finora rivelate illusorie. E se, sul piano internazionale, il premier ha segnalato una maggiore apertura rispetto allo stretto abbraccio col partner e vicino cinese, su quello interno il regime è rimasto intransigente. La leadership ha infatti continuato ad applicare una stretta censura sui mass media, repressione di voci discordi sui temi politici e sociali, unita a una gestione unilaterale delle risorse naturali e umane a favore delle sue élite. Al contempo la corruzione resta dilagante, come pure la criminalità transnazionale che gestisce lucrosi traffici, a partire dalle varie forme di criminalità informatica.

In modo non dissimile dalla sorte toccata ad altri critici del potere assoluto della famiglia Hun e dei suoi associati, anche Rong Chhun è vittima dell’utilizzo strumentale della magistratura. Alla lettura della sentenza, il 56enne ex leader sindacale e oggi consigliere anziano del suo partito ha negato ogni addebito; egli ha poi confermato che il suo crimine sarebbe stato di avere postato su internet immagini prese durante gli incontri con esponenti delle comunità rurali costrette ad abbandonare le proprie terre e alcuni commenti.

La sua vicenda conferma la volontà repressiva nei suoi confronti, ma anche la necessità propria e del suo partito di non volersi ritirare dall’impegno preso di sollecitare maggiore democrazia e giustizia. Per Rong è la seconda condanna in quattro anni, dopo quella che gli è costata una pena carceraria di due anni nel 2021. Inoltre, una condanna analoga a quella comminata a Rong Chhun era già stata inflitta nel 2023 a Sun Chanthy, presidente del Npp, partito erede del Cambodia National Rescue Party, bandito nel 2017 dopo essere stato privato dei suoi fondatori e leader, incarcerati o esiliati.