Le notizie di oggi: Macao chiede al corpo diplomatico di Taiwan il rispetto del 'One China Principle'. Il Giappone potrebbe intraprendere azioni legali contro i post che insultano gli atleti alle Olimpiadi. In Laos oltre 8mila persone contagiate dalla dengue nel 2024. Le alluvioni in Asia meridionale sono dovute al fenomeno dei "fiumi atmosferici".

RUSSIA

La Russia ha realizzato uno scambio di prigionieri con gli Usa e la Germania, per cui sono stati rilasciati i dissidenti e detenuti stranieri Ilja Jašin, Vladimir Kara-Murza, Alsa Kurmaševa, Andrej Pivovarov, Oleg Orlov, Aleksandra Skočilenko, Lilija Čanyševa, Ksenja Fadeeva, Evan Gershkovich, Riko Kriger, Kevin Lik, Demuri Voronin, Vadim Ostanin, Patrik Sebel, Paul Wilian e German Moizes, in cambio del killer dell'Fsb Vadim Krasikov e di varie altre spie e agenti russi. I dodici russi sono giunti ieri sera all'aeroporto di Colonia. Liberati nellos cambio anche il reporter Evan Gershkovich e altri tre cittadini americani.

TAIWAN

Taiwan ha dichiarato di avere difficoltà a inviare personale al suo ufficio di rappresentanza a Macao perché il governo della regione amministrativa speciale richiede di firmare un documento in cui impone il rispetto del “principio di una sola Cina” per ottenere il visto. Liang Wen-chieh, vice capo del Consiglio per gli affari della Cina continentale, ha esortato Macao a rimuovere l'ostacolo e ad affrontare la questione in modo amichevole, ma ha aggiunto che Taiwan "si preparerà al peggio", senza fornire ulteriori dettagli.

GIAPPONE

La delegazione giapponese alle Olimpiadi di Parigi ha dichiarato che prenderà in considerazione l'idea di intraprendere un'azione legale contro i contenuti diffamatori pubblicati online contro gli atleti. Il Comitato olimpico giapponese ha rilasciato una dichiarazione ieri spiegando che i post di critica e di insulti feriscono i sentimenti degli atleti e spesso li rendono ansiosi o spaventati e ha invitato gli utenti a comportarsi in modo educato.

LAOS

Più di 8.400 persone sono state contagiate dalla dengue nei primi sette mesi dell’anno secondo i dati pubblicati dalle autorità sanitarie del Laos. Nonostante sia un dato ancora alto, si tratta di un notevole calo rispetto alle 15.851 infezioni segnalate nello stesso periodo lo scorso anno. Tuttavia il numero reale potrebbe essere molto più alto perché molti non si recano nelle strutture sanitarie.

INDIA

Le piogge torrenziali da sempre colpiscono l’Asia meridionale in questo periodo. Ma a causa del cambiamento climatico si è creato un nuovo fenomeno, che gli scienziati chiamano “fiume atmosferico”, bande di umidità che evapora dagli oceani e poi cade in maniera violenta sotto forma di pioggia o neve, causando inondazioni o valanghe. Sette delle 10 inondazioni più gravi avvenute in India durante la stagione dei monsoni tra il 1985 e il 2020 erano associate a fiumi atmosferici, hanno scoperto gli esperti dell'Indian Institute of Technology, ma il fenomeno si è aggravato in tutta l’Asia.

TURCHIA

La Turchia ha bloccato l'accesso a Instagram, senza specificare il motivo o la durata del divieto. Tuttavia nei giorni scorsi Fahrettin Altun, funzionario delle comunicazioni, aveva criticato la piattaforma per aver bloccato i post di condoglianze per l’uccisione di Ismai Haniyeh, capo politico di Hamas.

TAGIKISTAN

Il capo dell’agenzia di controllo sul narcotraffico del Tagikistan, Samad Zafar, ha spiegato che le consegne di stupefacenti dall’Afghanistan sono ormai in gran parte effettuate con uso di droni, in seguito ad accordi conclusi per lo più tramite messaggistica social, confutando le affermazioni dell’Onu e dei Talebani sulla riduzione di produzione afghana, visto l’aumento continuo del traffico da quella direzione.