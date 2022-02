di Sumon Corraya

Ogni mese 400 donne e minori del Bangladesh sono vittime di questo triste fenomeno. Sono 40 milioni i bambini vulnerabili a rischio. Un webinar della sezione locale del network internazionale promosso dalle suore ha avviato una serie di azioni per far crescere la consapevolezza e la protezione.

Dhaka (AsiaNews) - Un webinar per sensibilizzare i religiosi, i giovani e i leader sociali della Chiesa in Bangladesh sul tema del traffico di bambini. È l’iniziativa che Talitha Kum Bangladesh, la sezione locale del network che riunisce le religiose di tutto il mondo nella lotta alla tratta, ha proposto il 26 febbraio per accendere i riflettori sulla situazione locale delle giovanissime vittime di questo fenomeno. All’appuntamento hanno preso parte anche rappresentanti della rete di Talitha Kum dal Vaticano, dall’Europa e da altri Paesi dell’Asia.

Tony Michael Gomes, direttore dell’associazione World Vision Bangladesh, ha offerto alcuni dati su questa piaga: “Su 170 milioni di abitanti in Bangladesh, 66 milioni di bambini, di cui più di 40 milioni sono vulnerabili”. “I rapporti dell'UNICEF affermano che circa 400 donne e bambini in Bangladesh sono vittime della tratta ogni mese - continua -. Un altro studio riporta che circa 300.000 bambini e donne del Bangladesh tra i 12 e i 30 anni sono stati trafficati verso l'India solo negli ultimi dieci anni”.

Ad aggravare la situazione è anche il fenomeno dei matrimoni precoci, aggiunge ancora Gomes, che il lungo lockdown ha facilitato ma che purtroppo è anche “una pratica culturale e tradizionale comune perché i genitori vedono il matrimonio come un mezzo per proteggere le proprie figlie dall’onere economico e dalla violenza sessuale e fisica”.

Di qui l’importanza dell’azione della Chiesa per creare consapevolezza, a partire dai genitori. Ed è su questo piano che va a inserirsi l’opera del Talitha Kum Bangladesh, “una nuova rete di suore cattoliche che sta creando consapevolezza a partire dalle parrocchie, dalle scuole e i dispensari”, racconta ad AsiaNews Padre Liton H. Gomes, segretario della Commissione episcopale per la giustizia e la pace in Bangladesh. "I leader religiosi di Bangladesh e India - aggiunge - devono adottare un piano d'azione concreto per prevenire e servire queste vittime”.

Nel lavorare per la prevenzione della tratta di esseri umani, Talitha Kum considera un suo impegno la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu, in particolare l’obiettivo di sviluppo numero 5 che affronta l'eliminazione dei matrimoni infantili, precoci e forzati.