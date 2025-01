di Nirmala Carvalho

Kochi (AsiaNews) - L’arcidiocesi indiana di Ernakulam-Angamaly, al centro dello scontro che da alcuni anni ormai divide la Chiesa siro-malabarese a partire dalla questione della liturgia, ha una nuova guida. Al termine di una sessione del Sinodo dei vescovi di questa antiche Chiesa cattolica di rito orientale profondamente radicata nello Stato del Kerala l’arcivescovo maggiore Raphael Thattil - che in quanto tale è il metropolita di Ernakulam-Angamaly - ha nominato come suo vicatr per questa arcieparchia l'arcivescovo Joseph Pamplany, che già svolge il ministero di arcivescovo di Tellicherry. Questa scelta - assunta dal Sinodo – è stata confermata da papa Francesco, che ha accettato le dimissioni del vescovo Bosco Puthur, che poco più di un anno era stato nominato dal pontefice come amministratore apostolico per questa comunità siro-malabarese il cui clero si oppone fermamente al “rito unificato” della celebrazione eucaristica adottato dalle altre diocesi nel 2021. Bosco Puthur - che è stato in questi mesi fortemente contestato dal clero locale - aveva riconsegnato in settembre il suo mandato nella mani del papa per ragioni di salute.

Con l'accettazione delle dimissioni dell'amministratore apostolico, dunque, il governo dell'arcidioceis di Ernakulam-Angamaly è stato nuovamente affidato all’arcivescovo maggiore che - come aveva fatto nel 2019 il suo predecessore, il card. George Alencherry con l’arcivescovo Antony Kariyil –ha nominato un vicario per la guida pastorale di questa comunità. Allo stesso tempo, però, l’arcivescovo slovacco Cyril Vasil continuerà comunque a svolgere il compito di delegato pontificio per l'arcidiocesi di Ernakulam-Angamaly.

Nato nel 1969, l'arcivescovo Joseph Pamplany è stato ordinato sacerdote nel 1997. Ha proseguito gli studi superiori in Sacra Scrittura e ha conseguito il dottorato all'Università di Lovanio. Il 1° settembre 2017 è stato eletto vescovo ausiliare di Tellicherry e consacrato l'8 novembre 2017. È diventato arcivescovo metropolita di Tellicherry il 22 aprile 2022. L'arcivescovo Pamplany è attualmente segretario del Sinodo della Chiesa-malabarese e membro del suo consiglio permanente.

A lui, dunque, spetterà ora il compito di sanare la ferita che da tempo scuote la Chiesa siro-malabarese, più volte richiamata da Francesco a ritrovare l’unità nella carità. E in questo è senso è stato significativo al Sinodo – svoltosi in questi giorni alla presenza dei 54 vescovi che svolgono il loro ministero in India e in tutto il mondo - l’intervento del card. George Koovakkad, il sacerdote proveniente da questa Chiesa di rito-orientale, stretto collaboratore del pontefice per l’organizzazione dei suoi viaggi, che il papa ha voluto inserire tra i nuovi cardinali creati nel recente concistoro di dicembre.

Nel suo intervento davanti ai confratelli vescovi siro-malabaresi il cardinale ha sottolineato che la Chiesa non può andare avanti senza essere pronta ad ascoltare la voce di chi non ha voce, senza farsi avanti per abbracciare gli emarginati e senza riconoscere le voci degli isolati e degli isolati. Ha ricordato l’invito di papa Francesco a ungere le ferite,in una Chiesa “ospedale da campo”.

Koovakkad ha suggerito di rafforzare la cooperazione tra le diocesi e di aiutare generosamente gli studenti a sostenere le spese per l'istruzione, nonché di ampliare le opportunità di studio e di lavoro per promuovere l'impegno verso la Chiesa nei bambini e nelle famiglie. Ha invitatop infine anche la comunità siro-malabarese a entrare nell’Anno giubilare come pellegrina di speranza, sotto la guida dalla speranza cristiana che non delude mai.