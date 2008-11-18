Le notizie di oggi: si terranno invece martedì a Washington i colloqui tra Libano e Israele nel tentativo di trovare un accordo per la fine del conflitto. Il leader e dittatore Kim Jong-un ha incontrato il ministro degli Esteri cinese. Nelle Filippine i costi dei pannelli solari provenienti dalla Cina sono "saliti alle stelle". L'Indonesia sta cercando di aumentare la produzione di olio di palma con insetti provenienti dall'Africa.

PAKISTAN – MEDIO ORIENTE

Sono arrivate a Islamabad le delegazioni degli Stati Uniti e dell’Iran per discutere della fine della guerra in Medio Oriente. Il vicepresidente statunitense JD Vance è stato accolto da ministro degli Esteri pakistano, Ishaq Dar. Il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha detto che i suoi negoziatori hanno "buone intenzioni" ma "non si fidano" degli Stati Uniti.

LIBANO – ISRAELE

Il presidente libanese Joseph Aoun ha chiesto colloqui diretti con Israele, che si svolgeranno martedì a Washington. Hezbollah ha espresso la propria opposizione ai colloqui diretti, ma anche molti libanesi sono scettici: “Il fatto che Israele abbia accettato di negoziare con noi non significa che sarà facile. Il problema è che non abbiamo altra scelta”, ha detto alla Reuters Nabil Boumonsef, vicedirettore del quotidiano libanese Annahar

COREA DEL NORD – CINA

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha dichiarato che la Corea del Nord attribuisce “la massima priorità” allo sviluppo dei legami con la Cina. Le affermazioni, riportate dai media di Stato, sono state rilasciate durante un incontro con il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, avvenuto ieri a Pyongyang. Kim ha aggiunto che “sosterrà pienamente” le politiche cinesi volte a “realizzare l'integrità territoriale del Paese sulla base del principio di ‘una sola Cina’ e a costruire un mondo multipolare equo e giusto”.

FILIPPINE

La crescente richiesta di pannelli solari sta mettendo in difficoltà la aziende filippine, che importano la maggior parte dei componenti dalla Cina. I prezzi dei pannelli solari provenienti sono “saliti alle stelle”, con aumenti del 30% in alcuni casi. I prezzi delle ringhiere in alluminio sono triplicati. Una batteria di alta qualità che prima costava 85mila pesos ora ne costa più di 100mila

INDONESIA

Circa 7mila insetti provenienti dall’Africa, chiamati punteruoli, sono stati rilasciati in una piantagione di palma da olio nel nord di Sumatra nel tentativo di aumentare la produzione della compagnia statale PT Perkebunan Nusantara IV, il primo passo di un ampio piano per introdurre circa un milione di questi insetti in tutta l’Indonesia. La crescita della produzione indonesiana si è arrestata negli ultimi anni, principalmente a causa degli alberi vecchi che alcuni coltivatori sono restii a ripiantare a causa dei lunghi tempi di fruttificazione.

RUSSIA

Lo speaker della Duma di Mosca, Vjačeslav Volodin, ha dichiarato che il numero delle espulsioni dei migranti dalla Russia verrà raddoppiato, applicando 43 articoli del codice dei reati amministrativi invece degli attuali 22, e “faremo di tutto per impedire l’arrivo di migranti irregolari nel Paese”, con una decisione parlamentare che aggiunge i disturbi all’ordine pubblico, la resistenza alla polizia e azioni che creino danni alle infrastrutture.

UZBEKISTAN

In Uzbekistan è stato introdotto un nuovo sistema di valutazione dello sport di massa, in cui non solo la copertura, ma anche gli indicatori di salute della popolazione saranno fondamentali. Il presidente Šavkat Mirziyoyev ha dato disposizioni per introdurre il crossfit nelle scuole, affidando ai makhalli (comuni e provincie) il compito di ridurre i tassi di malattie e obbligando tutti i funzionari a fare sport regolarmente, mentre ai ministri è stato chiesto di dare “il buon esempio”.