di Sergio Ticozzi

Milano (AsiaNews) - Il 25 aprile scorso, l'Associazione degli intellettuali cattolici di Shanghai ha tenuto la quinta riunione ordinaria dell'ottava direzione, la sesta riunione del suo consiglio direttivo e la conferenza speciale per il 40° anniversario della fondazione nella sala riunioni dell’episcopio di Xujiahui.

La riunione ha trattato dapprima la pianificazione delle attività celebrative del 40° anniversario della fondazione. Il presidente Zhou Jianzhong ha illustrato il programma generale delle attività, fornendo i dettagli di ciascuna fase. I partecipanti hanno discusso e approvato il programma, offrendo suggerimenti e proposte costruttive.

Uno degli scopi della celebrazione è di contribuire allo sviluppo della diocesi di Shanghai e al miglioramento della struttura stessa dell’Associazione. I partecipanti hanno anche prestato attenzione alle linee guida dello sviluppo della Chiesa cattolica in Cina.

Si è sottolineato il bisogno di integrare le attività commemorative con la promozione dell’iniziativa locale, cioè il concorso di saggi “Dialogo a Shanghai nel 2026” dal tema “Rispettare la legge e dare importanza alla pratica; equilibrio e lungimiranza: promuovere la sinicizzazione della religione nel nostro Paese”. Si colloca nel contesto dell'attuale campagna nazionale delle religioni, incentrata su “lo studio delle leggi, il rispetto dei regolamenti, l'importanza della pratica e la promozione di un'immagine positiva”.

Da un lato, l’Associazione guardando al passato, intende approfondire la ricerca di figure di spicco, le storie commoventi e le belle tradizioni nel percorso del suo sviluppo, e organizzare bene il lavoro di allestimento di una mostra sulla storia dell'Associazione.

La riunione ha definito tre compiti prioritari per la fase successiva. Per primo, approfondire l’integrazione culturale, partecipando attivamente anche alla Settimana della cultura della città, attingendo al patrimonio culturale dei soci e della loro produzione artistica di pittura e calligrafia, in modo da mostrare il positivo rapporto di integrazione tra la Chiesa e la società. In secondo luogo, continuare la missione originaria, di provvedere i servizi particolari: garantire assistenza e sostegno regolari ai membri anziani, rafforzare la formazione dei membri giovani e dei volontari; servire con dedizione la Chiesa, valorizzando le competenze del personale medico per rispondere ai bisogni concreti dei fedeli delle parrocchie; offrire servizi di assistenza ai gruppi vulnerabili, migliorando così la responsabilità sociale e l’influsso dell’Associazione. In terzo luogo, favorire una gestione impegnata della Chiesa, comprendere accuratamente i nuovi orientamenti e i nuovi requisiti del lavoro religioso, standardizzare i sistemi di gestione interna quali la pubblicazione di informazioni online, svolgere tutte le attività associative e religiose in conformità alle leggi e regolamenti, e promuovere con cura la crescita ordinata dell’Associazione.

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