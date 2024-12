Le notizie del giorno: l'esercito ucraino ha inviato volantini in coreano ai soldati impegnati in Russia. In Myanmar l'Arakan Army ha conquistato un altro importante avamposto. All'interno della leadership talebana in Afghanistan ci sono visioni opposte sulla repressione dei media. I Paesi dell'Asia centrale rimpatriano i concittadini imprigionati in Siria.

COREA DEL SUD

Questa mattina si sono tenute a Seoul due manifestazioni, pro e contro il presidente Yoon Suk-yeol, indagato dopo aver imposto la legge marziale a inizio mese. Finora Yoon, nonostante l’approvazione da parte del Parlamento della messa in stato di accusa, non ha rispettato le convocazioni in tribunale e non ha risposto alle richieste della Corte costituzionale.

UCRAINA – COREA DEL NORD

L'esercito ucraino sta distribuendo volantini in lingua coreana che esortano le truppe nordcoreane che combattono a fianco della Russia ad "arrendersi oggi e ad unirsi alla Corea del Sud domani", scrive Radio Free Asia. I volantini compaiono in un video condiviso su Telegram da InformNapalm, un'organizzazione che si occupa di denunciare la situazione in Ucraina. Nel filmato si vede un drone con telecamera che lancia i volantini su un'area boscosa. Una didascalia in ucraino dice: "I volantini vengono lanciati nei boschi dove si nascondono i soldati nordcoreani".

MYANMAR

L’Arakan Army ha detto di aver conquistato il quartier generale del comando occidentale della giunta militare, nella città di Ann che si trova nello Stato del Rakhine, dopo due settimane di intensi combattimenti. All’inizio di agosto l’Alleanza delle tre fratellanze, un gruppo di milizie anti-giunta di cui fa parte anche l’Arakan Army, aveva conquistato il comando nord-orientale a Lashio.

INDONESIA

Centinaia di tesori saccheggiati dai Paesi bassi durante il periodo coloniale sono già stati restituiti all’Indonesia sulla base di una raccomandazione del 2020 di un organo consultivo olandese. Il responsabile della squadra di rimpatrio, I Gusti Agung Wesaka Puja, ha sottolineato che ciò è importante per “dimostrare alla comunità internazionale che l'Indonesia è in grado di ottenere la restituzione di questi oggetti”, in contrasto con ciò che affermano “gli scettici”, secondo cui “l’Indonesia non ha la capacità di preservare un patrimonio così prezioso”.

AFGHANISTAN

Nei giorni scorsi, il vice ministro degli Esteri dei talebani, Sher Mohammad Abbas Stanikzai, ha criticato il governo per la repressione dei media, a cui è stata vietata la rappresentazione di esseri viventi: "Troppe restrizioni e ostacoli per le organizzazioni mediatiche ne indeboliscono il morale", ha affermato. Anche se è difficile immaginare una revisione dei divieti da parte dei talebani, le affermazioni di Stanikzai riflettono le divisioni interne agli stessi talebani.

GEORGIA

Al parlamento di Sukhumi, la capitale della repubblica separatista georgiana dell’Abkhazia, c’è stata una sparatoria in cui è morto il deputato Vakhtang Golandzija, che cercava di dividere altri due deputati di diverse fazioni, Adgur Kharazija e Kan Kvarčija. Nella foga il primo ha preso la pistola e ferito l’avversario, mentre si discuteva della legge sul divieto di estrazioni minerarie, e si è poi dato alla fuga.

SIRIA – ASIA CENTRALE

I Paesi dell’Asia centrale sono quelli che finora hanno rimpatriato il maggior numero di cittadini dalle prigioni della Siria nord-orientale, come ha comunicato in un’intervista il capo della Fondazione globale per il rafforzamento delle comunità contro il radicalismo (Gcerf), Khalid Kosser, parlando di oltre 2200 persone: 754 del Kazakistan, 533 del Kirghizistan, 531 dell’Uzbekistan e 381 del Tagikistan. I campi, gestiti dalle Forze siriane democratiche e dagli Stati Uniti, ospitano perlopiù mogli e figli di ex miliziani dello Stato islamico.