Manila (AsiaNews) - Una religiosa che vive il suo ministero al servizio delle popolazioni indigente nella provincia di Cagayan, nel nord dell’arcipelago, ha vinto l’edizione 2024 del St. Teresa of Calcutta Award (Stca), il riconoscimento promosso nelle Filippine in memoria della santa e fondatrice delle Missionarie della Carità. Suor Minerva Caampued, delle Suore Francescane Apostoliche, è stata premiata per aver speso quasi 30 anni di servizio nella comunità Agta, municipalità di Santa Ana.

La Fondazione AY, il braccio filantropico del Gruppo Yuchengco, e i Jaycees di Manila, che hanno istituito il premio annuale nel 1983, hanno riconosciuto l’impegno e la dedizione della suora nel preservare l’eredità Agta, fornendo al contempo istruzione e sviluppo alla popolazione indigena. I promotori dell’onorificenza, nell’illustrare i motivi alla base della scelta, hanno inoltre elogiato la sua leadership nella promozione di mezzi di sussistenza compatibili con uno sviluppo armonioso e sostenibili sul piano ecologico e ambientale.

L’impegno di Suor Minerva, hanno sottolineato le organizzazioni, si estende alla protezione della natura, all’assistenza sanitaria e ai programmi di alimentazione per gli Agta. “Rimane un fulgido esempio - hanno sottolineato in una nota di accompagnamento al premio - di compassione, speranza e trasformazione, innalzando le vite attraverso il servizio disinteressato”. “Che il suo impegno incrollabile nel servizio - conclude la dichiarazione - possa ispirare giovani e leader a seguire il suo percorso, guidando con compassione e facendo una differenza significativa nelle loro comunità”.

Suor Minerva ha ricevuto il premio durante una cerimonia tenuta il 4 ottobre scorso, nel mese in cui l’arcipelago filippino celebra il “Mese dei Popoli Indigeni”, dando “un valore ancora più grande” al riconoscimento come ha sottolineato la stessa religiosa. “Lo dedico alle comunità Agta, che continuano ad affrontare le sfide della difesa dei loro territori ancestrali, dell’affermazione dei loro diritti e della conservazione del loro ricco patrimonio culturale in mezzo all'emarginazione” ha proseguito la suora. “La loro forza e resilienza - ha concluso - sono per me una costante fonte di ispirazione. Questo premio non è solo mio, ma è un tributo al loro spirito incrollabile”.

Il premio Santa Teresa di Calcutta onora e celebra l’eredità della religiosa (al secolo Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, originaria di Skopje nell’attuale Macedonia del Nord), nota per le sue opere di carità e insignita del Premio Nobel per la Pace nel 1979. Per i promotori del riconoscimento, la Junior Chamber International (Jci) e la Fondazione AY, esso intende valorizzare l’opera di persone che dedicano la loro vita, e la loro missione, a favore dei poveri o delle comunità svantaggiate senza chiedere nulla in cambio.

La presidente della Fondazione AY, Helen Dee, ha sottolineato come suor Minerva “creda in modo sincero nella valorizzazione e nel rafforzamento” della qualità di vita delle persone, anche quelle più emarginate a livello sociale o geografico. Inoltre, con i suoi “vari progetti” la religiosa ha “migliorato la qualità della vita di migliaia di persone”, rendendole capaci di “perseguire un’istruzione, un sostentamento e un futuro migliori”. Parole condivise e rilanciate dal presidente di JCI Manila, Charles Gosingtian, secondo il quale “nell’onorare [l’attività di suore Caampued], ci viene ricordato il profondo impatto che la dedizione e la passione di un individuo possono avere sulla vita di migliaia di persone”. Attualmente, il comitato che assegna il premio intende valorizzare in particolare l’opera di laici (o religiosi) che come la santa hanno dedicato in modo disinteressato almeno 25 anni della loro vita all’opera umanitaria tra “i più poveri dei poveri” e hanno servito, e continueranno a servire, come esempio vivente e ispiratore per il mondo.