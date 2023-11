Le notizie del giorno: Hamas rassicura Bangkok sulle condizioni dei 25 ostaggi thailandesi, una donna migrante rapita avrebbe partorito a Gaza. Il Vietnam ha ampliato i lavori per isole artificiali nelle isole Spratly contese con la Cina. Il 20% dei giovani di Timor Est non studia e non lavora. Il Kazakistan ha raggiunto quota 20 milioni di abitanti.

FILIPPINE-STATI UNITI

A margine del vertice dell’Apec in corso a San Francisco gli Stati Uniti e le Filippine hanno firmato venerdì un accordo che permetterà a Washington di esportare tecnologia e materiale nucleare a Manila, che sta esplorando l'uso dell'energia nucleare per decarbonizzare e aumentare l'indipendenza energetica. Il presidente delle Filippine Marcos Jr ha più volte auspicato la riattivazione dell’unico impianto nucleare delle Filippine - la centrale di Bataan, completata nel 1984 - chiusa due anni dopo, in seguito alla cacciata del padre, al disastro nucleare di Chernobyl e alle accuse di corruzione.

THAILANDIA-PALESTINA-ISRAELE

Il governo thailandese ha ricevuto informazioni da Hamas sul fatto che i 25 suoi cittadini tenuti in ostaggio a Gaza dal gruppo terroristico palestinese stanno bene. Lo ha dichiarato il politico musulmano musulmano Lepong Syed, che fa parte del team di negoziatori che stanno trattando per il rilascio dei propri concittadini rapiti. Intanto Sara Netanyahu, moglie del premier israeliano, ha rivelato che una delle donne migranti straniere tenute in ostaggio avrebbe partorito a Gaza durante la prigionia.

VIETNAM-CINA

Il Vietnam ha intensificato i lavori di dragaggio e riempimento dei fondali nelle isole Spratly, nel Mar Cinese Meridionale, creando altri 330 acri di terreno dal dicembre dello scorso anno. L'espansione, molto più grande dei 120 acri creati tra il 2012 e il 2022, ha reso il Vietnam secondo solo alla Cina in termini di costruzione di isole nell’arcipelago delle Spratly, ha affermato il Centro per gli studi strategici e internazionali (CSIS) di Washington in un nuovo rapporto pubblicato questa settimana che si basa su immagini satellitari.

TIMOR EST

Il 20% dei giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni a Timor Est non studia e non lavora a causa delle pesanti carenze nel sistema formativo. A rivelarlo è un recente rapporto della Banca mondiale sul tema del capitale umano. La frequenza scolastica media è di soli 6,3 anni ed è sintomatica dei scarsi risultati del Paese nell’offrire opportunità di apprendimento.

INDIA

Quattro lavoratori migranti del Bihar sono morti a Surat nello Stato indiano del Gujarat per asfissia mentre pulivano manualmente una fossa settica. Nonostante si tratti di una pratica vietata in India dal 2013, secondo i dati ufficiali del governo, negli ultimi cinque anni in India sono morte 339 persone mentre erano impegnate in questo tipo di attività.

RUSSIA

Il Servizio doganale federale russo (Fts) ha pubblicato i dati sul commercio estero della Russia, da cui si desume che nel periodo gennaio-settembre 2023 è diminuito nel complesso del 16%, scendendo da 629 fino a 530 miliardi di dollari. Le esportazioni sono diminuite del 29%, mentre le importazioni sono salite del 18%, con un saldo positivo di poco superiore ai 103 miliardi, 2,6 volte meno dello scorso anno, quando era di 268 miliardi.

KAZAKISTAN

È nato in Kazakistan il venti-milionesimo abitante, due anni dopo il 19-milionesimo, come ha comunicato trionfante il presidente Kasym-Žomart Tokaev, ricordando che “una famiglia felice è il fondamento del benessere della nazione e del costante progresso del Paese”, per cui lo Stato continuerà a rafforzare i valori della famiglia, della maternità e dell’infanzia.