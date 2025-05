Proprio nei giorni tra la morte di pap Francesco e il conclave che ha eletto Leone XIV una statua della Vergine che si mostrò vicina ai cattolici vietnamiti nella persecuzione è stata collocata a pochi passi dalla Cupola di San Pietro. L'arcivescovo di Ho Chi Minh City: "Interceda per il papa e per tutte le nostre comunità nel mondo".

Città del Vaticano (AsiaNews/Agenzie) - Come sottolineavamo già qualche giorno fa, pur non avendo nessun cardinale vietnamita preso parte al conclave che ha eletto papa Leone XIV, la Chiesa locale ha partecipato con grande intensità al momento del tutto speciale che la Chiesa cattolica ha vissuto in queste settimane con l’ultimo saluto a papa Francesco e la scelta del nuovo pontefice. E proprio mentre ad Hanoi si ricordavano i 50 anni della “riunificazione” del Vietnam, a Roma si è svolto un gesto molto significativo per la comunità cattolica del Vietnam: una statua della Madonna di La Vang, veneratissima nel Paese, è stata collocata nei Giardini Vaticani.

Il 29 aprile mons. Joseph Nguyen Nang, arcivescovo di Ho Chi Minh City e presidente della Conferenza episcopale vietnamita, ha benedetto solennemente l’immagine. Al rito era presente anche il card. Giovanni Lajolo, già presidente del Governatorato della Città del Vaticano e già presidente della Commissione dello Stato della Città del Vaticano, che ha contribuito a rendere possibile l'installazione della statua. Insieme a lui anche numerosi vescovi vietnamiti giunti a Roma per i funerali di papa Francesco, svoltisi tre giorni prima: l'arcivescovo di Hanoi Joseph Vu Van Thien, il vescovo di Phan Thiet Joseph Do Manh Hung, il vescovo di Ba Ria Emmanuel Nguyen Hong Son, il vescovo di Ha Tinh Luy Nguyen Anh Tuan e il vescovo di Phat Diem Peter Kieu Cong Tung.

Nei Giardini Vaticani ci sono molte immagini della Vergine Maria provenienti da diversi Paesi, realizzate in stili artistici diversi; una delle più recenti è la Madonna coreana. Ma quella della Madonna di La Vang è la seconda "statua" della Vergine Maria, dopo quella donata dagli Stati Uniti.

Durante la cerimonia l'arcivescovo mons. Joseph Nguyen Nang ha detto: “Attraverso la presenza di questa statua della Madonna di La Vang confidiamo che la Vergine protegga il Santo Padre e chiunque passi di qui. Crediamo che la Madonna qui intercederà anche per tutte le comunità della Chiesa vietnamita ovunque si trovino”.

La Chiesa vietnamita desiderava da tempo collocare una statua della Madonna di La Vang nei Giardini Vaticani per esprimere la comunione della propria Chiesa locale con la Chiesa universale. L’immagine è realizzata in marmo bianco, proveniente da Quy Hop, Nghe An; è alta 1,6 metri e posta su un piedistallo di 60 centimetri di altezza. È stata scolpita da Giuseppe Tran Van Giang un artista di Da Nang.

Secondo la tradizione la Vergine Maria apparve per la prima volta a La Vang nel 1798, quando iniziò la persecuzione dei cattolici vietnamiti. Molti cattolici vicino alla città di Quang Tri fuggirono e cercarono rifugio nella foresta di La Vang, dove dovettero affrontare fame, sete, malattie a causa del clima freddo, delle acque velenose e degli animali selvatici che vi si nascondevano. I fedeli sapevano di poter contare solo su Dio e sulla Vergine Maria. Si riunivano spesso sotto un antico albero di banyan, pregando, recitando il rosario, confortandosi e sostenendosi a vicenda. Un giorno, mentre pregavano insieme il Rosario videro una donna bellissima che indossava un lungo mantello, teneva un bambino tra le braccia, con due angeli che tenevano delle lampade ai suoi lati. Riconobbero che era la Vergine Maria.

La Madonna si mostrò affettuosa, mostrò misericordia e confortò i fedeli, invitandoli ad essere felici e pazienti. Insegnò loro a raccogliere un tipo di foglia disponibile nella zona, bollirla in acqua e berla per curare le loro malattie. La Madonna promise: “Ho ascoltato le vostre preghiere. Da ora in poi, a chiunque verrà a pregare qui io concederò grazie”. Da quel momento, la Madonna apparve molte altre volte per sostenere e confortare i suoi figli nelle loro difficoltà durante i cento anni della persecuzione.

