Le notizie di oggi: fermata l'esecuzione capitale dell'infermiera indiana cristiana nello Yemen. Esercito siriano a Suweida nelle aree druse, Israele bombarda: saliti a 200 i morti. Un cittadino giapponese condannato a 3 anni e mezzo in Cina per spionaggio. Investito da un anno a 114 anni in India il maratoneta più anziano del mondo. Al via a Seoul il nuovo processo sull'assassinio di Park Chung-hee.

INDONESIA-STATI UNITI

L’Indonesia ha raggiunto un accordo con gli Stati Uniti sulla questione dei dazi, andandosi ad aggiungere in Asia a quello già siglato dalla Casa Bianca con il Vietnam. Il presidente Donald Trump ha annunciato che i beni indonesiani in ingresso nel Paese saranno soggetti a una tariffa del 19%, ben al di sotto del 32% precedentemente minacciato. Il leader indonesiano Prabowo Subianto ha salutato l’accordo parlando di una "nuova era di reciproco vantaggio" con Washington. L'Indonesia – quarto Paese più popoloso al mondo e membro del G20 – ha registrato un surplus commerciale di beni con gli Stati Uniti pari a 17,9 miliardi di dollari statunitensi nel 2024, secondo i dati forniti dagli Stati Uniti.

INDIA-YEMEN

È stata rinviata a una data non precisata in Yemen l’esecuzione capitale fissata per oggi di Nimisha Priya, l’infermiera cristiana indiana accusata per l’omicidio di un cittadino yemenita che la teneva prigioniera. Il rinvio è visto come un passo avanti importante nel caso. P. Ajimon Puthiyaparambil, sacerdote della Chiesa siro-malabarese, ha dichiarato ad AsiaNews: che il il rinvio sarebbe avvenuto grazie all’intervento di AP Abubakar Musliar, un importante leader della comunità musulmana del Kerala, in un importante gesto di armonia interreligiosa.

SIRIA-ISRAELE

Israele ha bombardato le forze governative siriane nei pressi di Suweida, mentre queste entravano nella città a maggioranza drusa, dopo due giorni di violenti scontri settari. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani (SOHR), con sede nel Regno Unito, almeno 200 persone sono state uccise da domenica, quando sono scoppiati i combattimenti tra milizie druse e tribù beduine. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato di aver ordinato gli attacchi contro forze e armi presenti nell’area di Suweida perché il governo siriano “intendeva usarle contro i drusi”. La Siria ha condannato l’intervento di Israele, sostenendo che i bombardamenti hanno causato la morte di membri delle forze armate e civili.

CINA-GIAPPONE

Un tribunale cinese ha condannato mercoledì un cittadino giapponese a 3 anni e sei mesi di carcere per spionaggio, secondo quanto riferito dall’Ambasciata del Giappone a Pechino. Il verdetto potrebbe influenzare negativamente i rapporti bilaterali tra i due Paesi. L’uomo è un dipendente della Astellas Pharma Inc. che era stato fermato nel marzo 2023, poco prima del suo previsto rientro in Giappone, formalmente arrestato nell’ottobre dello stesso anno e incriminato nell’agosto 2024.

COREA DEL SUD

L'Alta Corte di Seul ha dato inizio al nuovo processo per Kim Jae-gyu, l'ex capo dei servizi segreti condannato a morte per l'assassinio dell'ex presidente Park Chung-hee nel 1979 e messo a morte l'anno successivo. Cinque mesi fa la stessa corte aveva accettato la richiesta di revisione presentata dalla famiglia di Kim, citando indizi secondo cui l'ex capo della ormai defunta Agenzia Centrale di Intelligence coreana sarebbe stato torturato e aggredito durante gli interrogatori. La famiglia aveva presentato richiesta di revisione del processo nel 2020, con l'obiettivo di scagionare Kim dall'accusa di insurrezione.

INDIA

La polizia in India ha arrestato un uomo in relazione alla morte di Fauja Singh, il più anziano maratoneta del mondo, morto a 114 anni travolto da un auto mentre stava passeggiando in un villaggio del Punjab. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'accusato, Amritpal Singh Dhillon, era alla guida di un SUV ad alta velocità quando ha investito il podista noto per le sue imprese sportive in età avanzata. Singh ha riportato ferite gravissime ed è morto poco dopo essere stato trasportato in ospedale.

RUSSIA

Dopo i continui blocchi delle connessioni internet in tante regioni della Russia, è iniziata la campagna per lanciare il nuovo messenger Max, sulla base del più stagionato social russo VKontakte, analogo del cinese WeChat, con tutti i servizi compresi i pagamenti bancari, che secondo i creatori è destinato a sostituire Telegram per gli utenti russi, e che conserverà tutti i dati all’interno della Russia, senza i server stranieri.

KAZAKISTAN-CINA

La compagnia cinese Zhōngyún di Hēilóngjiāng ha firmato un accordo con il governo della regione di Mangistau nella parte occidentale del Kazakistan, per aprire un modernissimo porto sul mar Caspio ad Aktau, per farlo diventare un hub logistico fondamentale per i carichi dell’itinerario Transcaspico internazionale, con un finanziamento interamente cinese.