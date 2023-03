Le altre notizie del giorno: l'Indonesia ammette le difficoltà del conflitto in Myanmar. Studenti indiani tornati in Ucraina per terminare gli studi. L'Azerbaijan rassicura la Germania sulla fornitura di gas. Incontro tra tra Russia, Iran, Siria e Turchia per la normalizzazione delle relazioni tra Ankara e Damasco.

AFGHANISTAN

Secondo Save the Children sono almeno 3 milioni le ragazze afghane private dell’istruzione negli ultimi due anni. Dal ritorno al potere dei talebani sono però aumentate le scuole islamiche e in alcuni casi i numeri degli iscritti sono raddoppiati: molte studentesse, pur di continuare a studiare, ora frequentano la madrasa dove imparano i precetti dell’Islam secondo l’interpretazione rigida dei talebani e a recitare il Corano in arabo.

HONG KONG

Due uomini sono stati arrestati a Hong Kong per possesso di libri illustrati definiti “sediziosi” dalle autorità locali. Sono le prima persone ad essere arrestate per il semplice possesso dei libri, dopo che gli editori sono stati incarcerati l'anno scorso. Entrambi gli uomini sono stati rilasciati su cauzione ma dovranno presentarsi alla polizia il mese prossimo, hanno comunicato le autorità.

INDONESIA – MYANMAR

L'Indonesia è in trattative con varie fazioni in guerra, ma la soluzione del conflitto che ha travolto il Myanmar dal colpo di Stato del 2021 richiederà tempo. Lo ha affermato il presidente indonesiano Joko Widodo, aggiungendo che, in qualità di presidente di turno dell’Asean, farà del suo meglio per migliorare la situazione in Myanmar nonostante la crisi “complicata”.

INDIA - UCRAINA

Gli studenti indiani che prima dello scoppio della guerra si trovavano in Ucraina per conseguire la laurea in medicina hanno deciso di tornare nel Paese per terminare gli studi. L’India aveva evacuato 23mila concittadini, tra cui 18mila studenti universitari. Al momento almeno 1.100 indiani vivono in Ucraina in città nella parte occidentale del Paese come Lviv, Uzhgorod e Ternopil.

ISRAELE

Tra la popolazione che continua a protestare contro le politiche del primo ministro Benjamin Netanyahu c’è anche un gruppo di donne, travestite come i personaggi de “Il racconto dell’ancella”, famoso romanzo distopico di Margaret Atwood e anche serie TV. In abiti cremisi e berretti bianchi, teste chine e mani giunte le attiviste partecipano a tutte le manifestazioni contro la riforma della magistratura, che ne limiterà l’indipendenza.

RUSSIA – MEDIO ORIENTE

Si tengono a Mosca i questi giorni delle trattative tra Russia, Iran, Siria e Turchia, per la normalizzazione delle relazioni tra Ankara e Damasco, un processo iniziato a fine del 2022, mettendo a fuoco le problematiche delle enclavi curde nord-orientali e il futuro delle istituzioni politiche siriane, argomento che influisce anche sulle prossime elezioni in Turchia.

AZERBAIJAN – EUROPA

Il presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliev, ha compiuto una visita ufficiale in Germania, dove ha assicurato che Baku aumenterà “la geografia dell’esportazione di gas in Europa”, dagli 8 miliardi di metri cubi nel 2021 ai 12 miliardi che verranno raggiunti nel 2023, “la metà dell’intero export del gas azero”.