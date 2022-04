Le altre notizie del giorno: in Giordania, il fratellastro minore del re Abdullah rinuncia al titolo reale. In Cina un tibetano di 81 anni si dà fuoco per protesta contro il regime. Candidati alle presidenziali nelle Filippine attaccano Pechino. Han Duck-soo sarà il nuovo premier sudcoreano. Elite russe premono su Putin perché metta fine alla guerra contro l’Ucraina.