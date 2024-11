Le notizie di oggi: Pyongyang al fianco della Russia "fino alla vittoria in Ucraina". Nuovo attacco terroristico in Pakistan contro le vaccinazioni antipolio, 9 morti. Nei sondaggi tra i musulmani americani è testa a testa tra la candidata verde Jill Stein e Kamala Harris. Taiwan vuole alzare le pene pecuniarie contro gli aborti clandestini. La morte di Baselios Thomas I, guida dei siro-ortodossi indiani.

ONU

I 200 Paesi che partecipano al vertice COP16 delle Nazioni Unite sulla tutela della biodiversità - in corso a Cali in Colombia - hanno approvato una misura per la creazione di un organismo permanente di consultazione delle popolazioni indigene sulle decisioni dell’Onu in materia di conservazione della natura. L'organismo consultivo è considerato un passo avanti nel riconoscimento del ruolo che le popolazioni indigene svolgono nella conservazione della natura a livello globale.

COREA DEL NORD-RUSSIA-UCRAINA

La ministra degli Esteri nordcoreana Choe Son Hui ha dichiarato che il suo Paese sarà al fianco della Russia fino alla sua “vittoria” in Ucraina. Queste parole sono state pronunciate a Mosca dopo i colloqui con il suo omologo russo Sergei Lavrov. Nessuno dei due ministri ha menzionato i rapporti occidentali sul dispiegamento di truppe di PyongYang a fianco di quelle russe. Da parte sua il portavoce del ministero degli Esteri cinese Li Jian interpellato sulla vicenda ha dichiarato che la Corea del Nord e la Russia “sono due Stati sovrani indipendenti e il modo in cui sviluppare le relazioni bilaterali è una questione di loro competenza”.

PAKISTAN

Nove persone, tra cui cinque bambine e un ragazzo, sono state uccise e 29 ferite in un'esplosione avvenuta venerdì a Mastung nel sud-ovest del Pakistan. “L'obiettivo era un furgone della polizia che stava andando a prelevare una squadra per la vaccinazione antipolio”, ha dichiarato il sovrintendente capo della polizia Rehmatullah. L'esplosione è stata causata da un ordigno improvvisato collegato a una motocicletta parcheggiata vicino a una scuola femminile nella città di Mastung.

MEDIO ORIENTE-STATI UNITI

Secondo l'ultimo sondaggio nazionale sui musulmani degli Stati Unii pubblicato prima delle elezioni presidenziali del 5 novembre, nelle preferenze di questo gruppo di elettori è testa a testa tra la candidata del Partito Verde Jill Stein (42%) - fortemente critica sulla politica americana riguardo al conflitto a Gaza - e la vicepresidente democratica Kamala Harris (41%). Secondo il sondaggio diffuso dal Council on American-Islamic Relations (Cair), Donald Trump dovrebbe ottenere circa il 10% del voto musulmano-americano. Un analogo sondaggio del 2020 aveva rilevato che il 69% dei musulmani ha votato per Joe Biden alle precedenti elezioni presidenziali.

TAIWAN

Il ministero della Giustizia di Taiwan ha annunciato l’intenzione di proporre emendamenti al Codice penale per aumentare le pene pecuniarie per gli aborti illegali a 80mila dollari taiwanesi (circa 2.300 euro) rispetto agli attuali anacronistici 3mila dollari taiwanesi. La multa per chi pratica un aborto a scopo di lucro verrebbe portata a 500.000 dollari taiwanesi (14.300 euro). A Taiwan le donne possono abortire a una serie di condizioni, ai sensi della “Legge sulla salute genetica”. Tuttavia, ha dichiarato il ministero, gli aborti dovrebbero essere limitati, in quanto il feto è “un essere vivente che sta crescendo fino a diventare una persona”.

INDIA

In un ospedale di Kochi, in Kerala, si è spento all’età di 95 anni il catholicos Baselios Thomas I, guida della Chiesa Giacobita Siriana, storica confessione ortodossa di rito siriaco storicamente legata al patriarcato di Antiochia. In un messaggio di condoglianze la Conferenza dei vescovi cttolici dell’India (CBCI) lo ricorda come “una figura iconica nella comunità cristiana indiana” i cui “instancabili sforzi per promuovere l'ecumenismo, il dialogo interreligioso e l'armonia sociale sono stati fonte di ispirazione per le persone al di là delle linee confessionali”.

RUSSIA

I deputati del partito “Uomini Nuovi” della Duma di Mosca ha proposto un progetto di legge che vieti ogni tipo di riunione religiosa e di preghiera nei condomini con molti appartamenti, per impedire le attività di qualunque associazione o gruppo religioso a prescindere dalla registrazione legale, in quanto “tali riunioni disturbano la quiete degli altri abitanti”.