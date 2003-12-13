di Gianni Criveller

Milano (AsiaNews) - Macao è una capitale nella storia delle missioni verso l’Asia orientale. Fin dall’età moderna, pochi altri luoghi possono vantare un ruolo altrettanto importante nello sviluppo del cattolicesimo. A partire dal XVI secolo, Macao fu un punto di arrivo per missionari provenienti dall’Europa e dalle Americhe e, allo stesso tempo, un punto di partenza per le missioni in Cina, nelle Filippine, in Giappone, in Corea e in Vietnam. Inoltre, quest’anno Macao celebra il 450º anniversario della fondazione della diocesi.

Sembra quindi particolarmente opportuno e tempestivo che l’università cattolica locale, intitolata a San Giuseppe (patrono dell’intera Chiesa cattolica cinese), e l’Istituto Cattolico di Teologia propongano un corso sulla storia delle missioni moderne e sulle sue questioni più rilevanti.

Il corso si propone di studiare i mutamenti dei contesti istituzionali, come i patronati portoghese e spagnolo, la fondazione della Congregazione di Propaganda Fide e le sue missioni e delegazioni inviate nell’Asia orientale. Propaganda Fide fu fondata per emancipare la missione cattolica dal patronato politico e dal mandato esclusivo degli ordini antichi come agostiniani, francescani, domenicani e del più recente ordine della Compagnia di Gesù. Divenne molto importante il ruolo delle società missionarie che rispondevano direttamente a Roma, a partire dalle Missioni Estere di Parigi e dalla Congregazione della Missione (lazzaristi). Il corso tratterà temi importanti quali il colonialismo, la decolonizzazione e i post-colonialismi, la conversione, il martirio e la testimonianza cristiana.

Un’attenzione particolare è dedicata allo sviluppo storico delle caratteristiche distintive di ciascuna Chiesa, incluse quelle di India e Indonesia. Il docente affronterà anche la questione se il cristianesimo abbia registrato o meno un fallimento in Asia, nonché le differenze e le somiglianze tra il cristianesimo asiatico e quello occidentale. Sarà una grande opportunità per gli studenti, che potranno frequentare le lezioni sia in presenza sia a distanza, per riflettere e discutere sia i processi storici sia i contributi individuali alla grande diversità e novità dei cristianesimi asiatici.

Il corso speciale inizierà il 15 aprile e durerà un mese. Il docente è p. Andrzej Miotk SVD, professore di missiologia presso l'università Sankt Augustin di Bonn, Germania. Per ulteriori informazioni, si può consultare questo link.

Il corso rappresenta anche una buona opportunità per conoscere meglio l’Università San Giuseppe. Nata come “Inter-University Institute of Macau (IIUM)” nel 1996, l’università cattolica affonda le sue radici nello spirito educativo del Collegio di San Paolo, fondato nel 1594 in quello che oggi è il sito delle Rovine di San Paolo. Il Collegio di San Paolo, fondato per volontà del visitatore dei gesuiti in Asia Alessandro Valignano, accoglieva studenti provenienti da diversi Paesi del mondo. Presso il collegio essi venivano formati per partire come missionari verso Cina, Giappone, Vietnam e altri Paesi asiatici.

Oggi, l’Università San Giuseppe mantiene lo stesso spirito interculturale e internazionale nella ricerca accademica e nello scambio. L’università ha promosso attivamente un dialogo creativo tra tradizioni cinesi ed europee nei campi della cultura, della scienza, dell’etica e della filosofia. È inoltre attenta sia alle radici culturali locali sia a quelle portoghesi. Queste sono le basi che hanno reso Macao una piattaforma strategica per favorire le relazioni tra la Cina, i Paesi di lingua portoghese e le comunità e nazioni asiatiche e mondiali.

Particolarmente significativa è stata l’apertura (nel 2017) del nuovo campus principale a Ilha Verde. Si tratta di un ambiente ecologico in cui studenti, docenti e personale sono più a contatto con la natura: uno spazio verde completamente privo di fumo, facilmente accessibile con i mezzi pubblici e progettato a misura dei pedoni. L’Università San Giuseppe rappresenta un contributo particolarmente importante della Chiesa cattolica alla vita e al futuro della Regione Amministrativa Speciale di Macao.