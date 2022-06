di Sumon Corraya

Dhaka (AsiaNews) – Forti alluvioni ai confini con l’India hanno colpito un milione di persone. I distretti interessati sono Sunamganj, Sylhet, Kurigram, Lalmonirhat, Nilphamary e Sirajgonj. Le inondazioni sono causate dallo straripamento di alcuni fiumi dopo che forti piogge hanno alimentato il loro corso superiore negli Stati indiani dell’Assam e del Meghalaya.

Altri corsi d’acqua si stanno ingrossando a livelli di guardia: Teesta, Dharla, Dudhkumar, Surma e Sarigowain. A causa delle piene le strade sono sommerse e la circolazione è interrotta. L’unico mezzo di trasporto utilizzabile nelle aree alluvionate è la barca; le vittime del disastro provano a spostarsi anche con i rickshaw. Seri danni si registrano alle coltivazioni e alle abitazioni; morti molti animali d’allevamento.

La popolazione ha problemi a reperire cibo e acqua potabile, come racconta Rupok Dhor, un abitante del sotto-distretto di Kompaniganj, nell’area di Sylhet. In diverse zone disastrate il governo non è riuscito a portare aiuti. La situazione è aggravata dal fatto che questa è la seconda volta in un anno che i distretti interessati devono fronteggiare un’inondazione.

Le piene hanno raggiunto molti istituti scolastici e religiosi in un momento delicato dell’anno: il 19 giugno dovrebbero infatti iniziare gli esami per il diploma di scuola secondaria. Genitori e studenti hanno chiesto alle autorità di rinviare le prove d’esame, come sottolineato anche da Shah Mohammad Jamal Uddin, ex presidente della Islampur West Union di Kompaniganj.

Secondo fonti locali, continuano gli sforzi del governo per aiutare le vittime. Shafiqul Islam, funzionario del Centro di soccorso del distretto di Sunamganj ha dichiarato che nelle zone colpite sono state inviate 300 tonnellate di riso, insieme a 900mila taka (9.329 euro) da distribuire alla popolazione.

Anche le organizzazioni non governative si stanno attivando per portare aiuti, compresa Caritas Bangladesh.