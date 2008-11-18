Le notizie di oggi: Leone XIV ricorda la sofferenza della gente di Gaza e chiede inizio della ricostruzione. Corte Suprema indiana conferma la legittimità della revisione delle liste elettorali voluta dal Bjp. Hong Kong ha superato la Svizzera come capitale globale della ricchezza transfrontaliera. Compagnia aerea giapponese annuncia progetto per stoccare sulla Luna oggetti di valore culturale. La Georgia celbra i 1700 anni dall'adozione del cristianesimo.

LIBANO-ISRAELE

Secondo il ministero della Sanità libanese almeno 31 persone, tra cui diversi bambini, sono morte ieri nella nuova massiccia ondata di attacchi aerei nel sud e nell’est del Libano. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito oltre 100 obiettivi legati a Hezbollah, tra infrastrutture militari e combattenti. Si tratta di una delle più intense campagne di bombardamenti dall’inizio del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti nell’aprile scorso. L’escalation arriva dopo le dichiarazioni del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha annunciato l’intenzione di intensificare ulteriormente le operazioni contro Hezbollah. Tutto questo avviene nonostante il nuovo round negoziale con il governo di Beirut che è fissato per la prossima settimana.

GAZA

“Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla Flottilla”. Lo ha detto ieri Leone XIV rispondendo a una domanda dei giornalisti in proposito mentre lasciava la residenza di Castelgandolfo. Il pontefice chiede “a tutte le autorità” di assistere e accompagnere “il popolo di Gaza” che “sta soffrendo”, adoperandosi anche per “cominciare a ricostruire”. Proprio ieri sera Israele è tornata a colpire anche a Gaza, con l'"eliminazione mirata" del capo militare di Hamas Mohammad Odeh.

INDIA

La Corte Suprema dell’India ha confermato la legittimità della “Special Intensive Revision” (SIR), la revisione straordinaria delle liste elettorali avviata dalla Commissione elettorale (ECI) nello Stato del Bihar duramente contestata dalle opposizioni secondo cui sarebbe un disegno per favorire il BJP. La SIR era stata introdotta per eliminare elettori duplicati, deceduti o ritenuti non idonei, inclusi immigrati illegali. Secondo la Corte, l’iniziativa avviene nel rispetto della Costituzione poiché il controllo delle liste ha un legame diretto con la tutela di elezioni libere ed eque. I giudici tuttavia hanno precisato che l’eventuale cancellazione di un nome dalle liste elettorali non equivale automaticamente alla perdita della cittadinanza: ogni caso dovrà essere esaminato dalle autorità competenti.

CINA

Le autorità cinesi hanno eseguito la condanna a morte di Xu Yao per l’omicidio di Lin Qi, miliardario e fondatore di Yoozoo Games. Nel 2020 Xu, ex collaboratore scontento, avvelenò Lin dopo essere stato emarginato poco dopo aver contribuito a ottenere un accordo con Netflix. Yoozoo possedeva i diritti cinematografici della trilogia fantascientifica “Il problema dei tre corpi”, adattata da Netflix nella serie di successo 3 Body Problem. Condannato nel 2024, Xu è stato giustiziato il 21 maggio 2026. Lin Qi è stato accreditato postumo come produttore esecutivo della serie Netflix di enorme successo mondiale.

HONG KONG

Hong Kong ha superato la Svizzera come principale centro mondiale per la gestione patrimoniale offshore. A sostenerlo è il rapporto Global Wealth Report 2026 del Boston Consulting Group. La ricchezza transfrontaliera amministrata a Hong Kong ha raggiunto quota 2.950 miliardi di dollari, superando di poco i 2.940 della Svizzera. Il sorpasso è stato favorito soprattutto dall’afflusso di capitali provenienti dalla Cina e dal forte boom delle nuove quotazioni nella borsa locale registrato nel 2025. BCG ritiene improbabile un’inversione di tendenza, poiché i centri finanziari asiatici stanno crescendo più rapidamente rispetto alla tradizionale piazza svizzera, storicamente considerata un rifugio sicuro per i grandi patrimoni globali.

GIAPPONE

Japan Airlines ha annunciato un progetto per trasportare sulla Luna oggetti di valore culturale, con l’obiettivo di preservarli dai rischi legati a cambiamenti climatici, disastri naturali e conflitti. In collaborazione con Jalux e la startup spaziale ispace, il progetto “ARGO Trans-Lunar Heritage Project” permetterà di inviare specialità regionali e prodotti simbolici delle aziende giapponesi. Se realizzato, JAL diventerebbe la prima compagnia aerea al mondo a trasportare beni sulla Luna. Il servizio utilizzerà un lander lunare previsto per il 2028, ma le prenotazioni sono aperte da oggi. Gli oggetti saranno custoditi in contenitori speciali resistenti all’ambiente lunare, grandi circa 20×20×10 centimetri e suddivisi internamente in più comparti.

GEORGIA

Il governo georgiano stanzierà 2 milioni di dollari per le celebrazioni del 1700° anniversario dell'adozione del cristianesimo, con “un programma culturale ed educativo” iniziato il 26 maggio, Giorno dell'Indipendenza della Georgia, con grandi eventi fino alla festa di Svetitskhovloba del 14 ottobre. Il cristianesimo divenne religione di stato nel regno di Kartli nel 326, e secondo la leggenda ciò avvenne in seguito alla miracolosa guarigione della regina Nana per intercessione di Santa Nino.

KAZAKISTAN-RUSSIA-UCRAINA

Le autorità kazake non daranno esecuzione alla sentenza del tribunale dell'Astana International Financial Centre che confermava un precedente lodo arbitrale internazionale contro la società russa Gazprom per 1,4 miliardi di dollari a favore della società ucraina Naftogaz. Il ministro della giustizia Erlan Sarsembajev, alla vigilia della visita di Vladimir Putin ad Astana, ha dichiarato che “il Kazakistan non diventerà un punto di transito per l'esecuzione di decisioni che non hanno alcun legame giuridico con il Paese".