di Mathias Hariyadi

Jakarta (AsiaNews) - Ieri a decine di fedeli cristiani è stato impedito di celebrare la messa domenicale. È successo ad Ambon, città dell’omonima isola nell’arcipelago delle Molucche.

Sono stati gli ufficiali dell’aeronautica indonesiana a impedire l’ingresso in chiesa: la porta principale è stata transennata e agli astanti è stato intimato di andarsene.

La chiesa si trova all’interno della base aerea militare di Pattimura, ma non era mai successo che i cristiani venissero cacciati via in modo così inaspettato e umiliante, hanno riferito alcuni testimoni: "Siamo arrabbiati perché ci hanno proibito di raggiungere la nostra chiesa e non abbiamo potuto celebrare la messa del fine settimana", ha raccontato ad AsiaNews Stanly Haluruk, un residente locale.

Gli ufficiali avrebbero vietato ai fedeli di celebrare la funzione eucaristica per il semplice motivo che alcuni di essi non indossavano le scarpe, riguardo cui, però, vige l'obbligo nel complesso militare.

Il comandante della base aerea di Pattimura ha espresso il proprio rammarico per la vicenda, sottolineando che un evento del genere non si era mai verificato prima. L’Aeronautica militare alla fine ha detto che il fatto è da attribuire a un errore di comunicazione. Il comandante ha infine ribadito che è necessario indossare abiti appropriati per entrare in una base militare: sandali e pantaloncini sono sconsigliati.