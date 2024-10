Le notizie di oggi: la tempesta Trami nelle Filippine ha ucciso almeno 26 persone e sfollate oltre 150mila. Il governo ad interim del Bangladesh ha bandito l'ala studentesca della Lega Awami. La Cina accusa agenzie di spionaggio straniere per il tentato furto di segreti del programma spaziale. A Seoul per la prima volta volantini di propaganda spediti da Pyongyang.

TURCHIA

Vi sono 5 persone uccise e 22 ferite nell'attacco alla sede dell'Industria aerospaziale (Tusas) in provincia di Ankara, a Kahramankazan. Il Ministro degli Interni Ali Yerlikaya ha dichiarato che due attentatori, una donna e un uomo, sono stati “neutralizzati”, aggiungendo che l'assalto ha coinvolto molto probabilmente il gruppo ribelle curdo del PKK, anche se non vi sono finora rivendicaizoni ufficiali. Il ministero turco della Difesa ha annunciato che sono stati lanciati attacchi aerei contro obiettivi dei ribelli curdi nel nord dell'Iraq e nel nord della Siria.

FILIPPINE

La tempesta tropicale Trami ha ucciso almeno 26 persone e ha costretto più di 150mila persone a fuggire dalle loro case, hanno dichiarato oggi i funzionari filippini, dopo aver toccato la costa nord-orientale. Trami, conosciuta localmente come tempesta tropicale Kristine, ha scaricato piogge intense e torrenziali sull'isola principale di Luzon, provocando inondazioni e frane diffuse.

BANGLADESH

Il governo provvisorio del Bangladesh ha ufficialmente bandito la Bangladesh Chhatra League (BCL), l'ala studentesca del partito Lega Awami della premier deposta Sheikh Hasina, dichiarandola “organizzazione terroristica”. Questa mossa arriva in risposta alle crescenti pressioni del Movimento studentesco antidiscriminazione, che ha delineato cinque richieste chiave, tra cui l'abolizione dell'attuale costituzione, la rimozione del presidente Mohammed Shahabuddin e lo scioglimento della BCL.

CINA

Il ministero della Sicurezza cinese ha dichiarato che agenzie di spionaggio straniere hanno cercato di rubare segreti dal programma spaziale del Paese, mentre la corsa agli armamenti nello spazio si intensifica ed emerge come un nuovo “campo di battaglia per la lotta militare”. La salvaguardia della sicurezza spaziale è diventata una strategia chiave per la sopravvivenza e lo sviluppo futuro della Cina, ha dichiarato il ministero.

COREA DEL NORD - COREA DEL SUD

Volantini di propaganda nordcoreana, apparentemente trasportati da palloni aerostatici, sono stati trovati sparsi per le strade di Seul, compresi alcuni attacchi personali al presidente sud-coreano e alla first lady del Paese. I volantini contro Yoon Suk Yeol e la first lady Kim Keon Hee trovati nella capitale sembrano essere il primo caso in cui il governo nordcoreano ha inviato direttamente materiale di propaganda anti-sud oltre il confine.

RUSSIA - BRICS

Si è aperto il summit Brics di Kazan che secondo Vladimir Putin “riunisce un terzo del pianeta”, ma non sotto i migliori auspici, con la grave assenza del presidente di uno dei Paesi fondatori, il 78enne Luis Ignacio Lula da Silva del Brasile, per una caduta in casa che gli ha causato un trauma e una ferita alla testa, anche se ha promesso di partecipare on-line.

TAGIKISTAN

La compagnia di industria leggera russa BTK Grupp, fondata nel 2005 da Tajmuraz Bolloev, un imprenditore ossetino molto vicino a Vladimir Putin e da giugno sotto sanzioni occidentali, continua ad agire indisturbata attraverso il Tagikistan, dove affitta 5,5 mila ettari di terra e ha aperto due fabbriche tessili, che producono in massa le uniformi militari per i soldati russi.