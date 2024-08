Le notizie di oggi: per l’Uscirf sotto il dominio talebano l’Afghanistan vive un declino “continuo e significativo” della libertà religiosa. Jakarta e Tokyo vogliono eliminare le barriere commerciali e rinforzare il commercio bilaterale. Caccia israeliani colpiscono postazioni di Hezbollah nel sud del Libano. Hanoi lancia la caccia ai membri della Falun Gong.

THAILANDIA

Il partito di opposizione e maggioranza in Parlamento Move Forward, dichiarato disciolto il 7 agosto in seguito a sentenza della Corte costituzionale per aver proposto leggi che avrebbero minato “la democrazia e la monarchia”, ha presentato oggi una nuova leadership e un nuovo nome. Ora si chiamerà Partito del popolo e sarà formato da tutti i 143 deputati del precedente e sarà guidato dal 37enne Natthaphong Ruengpanyawut.

AFGHANISTAN

Secondo la Commissione Usa sulla libertà religiosa internazionale (Uscirf) l’Afghanistan, sotto il dominio dei talebani, vive un declino “continuo e significativo” della libera pratica del culto. Gli studenti coranici continuano a “reprimere e soffocare in modo significativo qualsiasi azione o comportamento non conforme alla loro rigorosa interpretazione dell’islam”, colpendo le minoranze.

GIAPPONE - INDONESIA

Jakarta e Tokyo hanno concordato alcuni emendamenti al piano economico finalizzati a ridurre, o rimuovere del tutto, le barriere commerciali con l’obiettivo di rafforzare il commercio bilaterale fra i due Paesi. Il Giappone ridurrà ulteriormente le tariffe di importazione su 112 articoli indonesiani, compresi i prodotti della pesca, frutta, cibo e bevande. L’Indonesia, di contro, migliorerà l’accesso al mercato per 25 prodotti giapponesi, tra cui acciaio inossidabile e auto.

MYANMAR - CINA

L’inviato speciale cinese in Myanmar, Deng Xijun, è arrivato ieri a Naypyitaw per colloqui con i vertici militari birmani dopo la perdita da parte della giunta del suo comando nord-orientale a Lashio, nello stato settentrionale di Shan. Nell’ultimo periodo l’esercito golpista sta conducendo una serie di raid aerei su scuole, ospedali, mercati, hotel ed edifici religiosi in aree liberate.

ISRAELE - LIBANO - SIRIA

Israele ha colpito nelle ultime ore in Libano e Siria. Nel sud del Paese dei cedri i caccia con la stella di David hanno centrato nella tarda serata di ieri infrastrutture di Hezbollah a Hanouiyeh e una piattaforma di lancio a Aita al-Shaab, diversi civili sono rimasti feriti. Media di Damasco affermano che almeno quattro soldati dell’esercito sono rimasti colpiti nell’offensiva che ha convolto il centro del Paese, causando anche gravi “danni materiali”.

VIETNAM

I membri della setta spirituale Falun Gong (movimento fondato in Cina nel 1992, dichiarato illegale da Pechino e sotto stretta sorveglianza in Vietnam) hanno un impatto negativo su sicurezza e ordine pubblico. È il monito lanciato dal ministero degli Interni di Hanoi, che scoraggia la partecipazione alle attività e intende prevenire la formazione di “organizzazioni illegali”

RUSSIA - CINA

Il sistema bancario russo sta vivendo una grave crisi per la carenza di yuan, la valuta cinese ormai diventata quella principale, in seguito ai rifiuti di massa delle banche cinesi nei pagamenti, per timore delle sanzioni americane. I tassi sono saliti al 20% sul mercato interbancario, e il costo dello yuan ha raggiunto livelli record, 10 volte più del normale.

TAGIKISTAN

In Tagikistan è aumentato improvvisamente il prezzo del gas naturale liquefatto, il carburante preferito delle automobili locali, salito di oltre il 30% in poco più di una settimana da 53 cent di dollaro (5 som e 60 diram) a 68 cent (7 som e 20 diram). Tuttavia, l’autorità anti-monopolio parla di “fluttuazioni provvisorie” legate ai lavori pianificati dalle aziende produttrici.