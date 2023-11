Seoul (AsiaNews) - Invitare alcuni giovani nordcoreani alla Giornata mondiale della gioventù che si terrà a Seoul nel 2027. È il segno che l'arcivescovo della capitale coreana ha proposto nel corso dell'Ottavo Forum di condivisione della pace nella penisola coreana tenutosi il 18 novembre nel Campus teologico di Songsin dell'Università cattolica della Corea. L'evento è promosso dal Comitato di riconciliazione voluto nell'arcidiocesi di Seoul nel 1995 dall'allora arcivescovo, il card. Stephen Kim Sou-hwan. Il tema al centro dell'attenzione quest'anno è stato “le vie che conducono alla riconciliazione e alla pace nella penisola coreana”. Negli anni il Comitato ha portato avanti diverse iniziative come gli aiuti umanitari per la popolazione del Nord, l'aiuto ai rifugiati nordcoreani che vivono in Corea del Sud, l'educazione alla pace insieme alla ricerca attiva della pace.

Nel'intervento introduttivo al Forum il direttore Hong Yong-Pyo, docente di scienze politiche all'Università di Hanyang, ha insistito sul termine "riconciliazione” come parola chiave per la pace. "Nonostante l'amaro scetticismo di alcuni - ha aggiunto - noi non dobbiamo e non possiamo rinunciare alla riconciliazione se vogliamo la pace”. Citando la benedizione di papa Francesco in occasione del 70° anno dell'accordo di armistizio della guerra di Corea, ha auspicato che “il Forum possa rappresentare un piccolo contributo alle vie che conducono alla riconciliazione e alla pace”.

Nel suo discorso, invece Mons. Peter Soon-taick Chung, arcivescovo di Seoul che è anche amministratore apostolico di Pyongyang, ha ricordato come sia fondamentale “il ruolo della Chiesa cattolica in qualità di mediatore e riconciliatore nella penisola coreana” e ha citato i “problemi irrisolti da 70 anni dall’accordo di armistizio, come le famiglie ancora separate e le crescenti tensioni politiche e militari”.

Il dr. Kim Sun-pil, ricercatore presso l'Istituto di teologia dell'Università di Sogang, ha ricordato i passi avanti compiuti dal movimento di riconciliazione nazionale della Chiesa coreana, promosso per il perdono reciproco e la riconciliazione tra i fratelli della Corea del Nord e del Sud: “La Chiesa coreana era stata ostile alla Corea del Nord dopo la guerra di Corea, ma dopo la visita a Seoul di Giovanni Paolo II, che aveva avuto un grande interesse per la Chiesa in Corea del Nord negli anni '80, la Chiesa coreana istituì il Comitato missionario della Corea del Nord, che in seguito divenne Comitato di riconciliazione nazionale”. Kim ha concluso sottolineando che il Movimento di riconciliazione nazionale deve continuare con coerenza nonostante qualsiasi cambiamento nelle politiche nordcoreane del governo e proponendo l'apertura di un canale di scambio attraverso il Vaticano.

Nell'intervento di chiusura l'arcivescovo Peter Chung si è detto “colpito dal fatto che tra i partecipati e il pubblico non ci siano giovani” e ha promesso che avrebbe “cercato modi per coinvolgere i nostri ragazzi fin dalla progettazione e pianificazione del Forum del prossimo anno, poiché questa è per loro un’occasione importante in termini di educazione alla pace”. Il presule ha inoltre aggiunto di ritenere che il lavoro missionario in Corea del Nord sia la sua vocazione, non solo come amministratore apostolico di Pyongyang ma anche come cittadino. In chiusura, l'Arcivescovo ha ribadito che lavorerà per mettere in pratica il suo impegno a favore della missione nordcoreana, compreso il sostegno ai rifugiati nordcoreani.