Si chiama Haati e segnalerà lo spostamento dei pechidermi. Tra il 2020 e il 2024, più di 1.700 persone in tutta l'India sono state uccise dagli elefanti. A causa della riduzione dell'habitat, sempre più spesso gli animali invadono i campi e la popolazione locale utilzza l'elettricità per allontanarli, a volte provocandone la morte.

Guwahati (AsiaNews/Agenzie) - Un’organizzazione che si occupa della protezione della biodiversità ha sviluppato un’applicazione per segnalare gli spostamenti di elefanti e ridurre le morti tra gli esseri umani. Tra il 2020 e il 2024, infatti, più di 1.700 persone sono state uccise dagli elefanti in tutta l’India, e secondo il WWF, almeno mezzo milione di famiglie subiscono danni ai raccolti a causa dei pachidermi.

Si stima che siano meno di 50mila gli elefanti asiatici rimasti liberi in natura. Un gran numero si trova nello Stato indiano orientale dell'Assam, dove il 10 agosto è stata presentata e lanciata l’applicazione chiamata “Haati” (che in assamese significa “elefante”). Aaranyak, l’organizzazione che ha sviluppato l’app, ha spiegato che gli spostamenti dei branchi di elefanti verranno segnalati direttamente sul cellulare, in modo da ridurre le interazioni tra uomini e animali, sempre più aggressivi a causa della riduzione dei loro habitat naturali.

L’applicazione contiene anche un modulo che serve per chiedere un risarcimento al governo locale in caso di danni causati dagli elefanti. “Presenteremo per conto delle vittime il modulo di richiesta compilato alla divisione forestale in modo da sollecitare gli sforzi del Dipartimento forestale dell'Assam a pagare un risarcimento”, ha spiegato Bibhuti P. Lahkar, responsabile della sezione ricerca e conservazione di Aaranyak. “Una volta installata l'app sul proprio cellulare, ogni volta che le persone vedranno elefanti nella loro zona, potranno informare rapidamente il dipartimento forestale. Ciò aiuterà gli abitanti a essere consapevoli e i funzionari a prendere provvedimenti immediati”, ha aggiunto.

Aaranyak ha anche pubblicato un manuale in lingua assamese sulle recinzioni elettriche alimentate a energia solare utilizzate per tenere gli animali lontani dai campi coltivati e dalle abitazioni, con informazioni dettagliate anche sulle procedure di installazione, gestione e manutenzione.

Durante l’evento di presentazione dell’applicazione a Guwahati, Nandita Gorlosa, ministra dell’Assam per l'energia, lo sport e il benessere dei giovani, ha detto che lo Stato avrebbe creato un'iniziativa di sensibilizzazione tra la popolazione locale per impedire l'elettrocuzione degli elefanti selvatici attraverso l'uso di allacciamenti elettrici illegali. “In alcune aree caratterizzate dal conflitto tra elefanti e esseri umani, la popolazione usa l’elettricità contro gli elefanti selvatici per paura, il che a volte porta alla morte degli animali. Con l'aiuto di queste due tecniche, l’applicazione e il manuale sulle recinzioni, possiamo ridurre tali incidenti", ha affermato la ministra.