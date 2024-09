Le notizie di oggi: in Indonesia rilasciato il pilota neozelandese catturato dai ribelli per l'indipendenza della Papua. Evacuate decine di migliaia di persone anche in Giappone. La Corea del Sud vuole rivedere le leggi che regolamentano il lavoro dei cantanti minorenni. La Cambogia si ritira da un accordo regionale di sviluppo economico.

LIBANO

Hezbollah ha confermato la morte di Ibrahim Aqil, uno dei più alti comandanti militari del gruppo, durante l’attacco israeliano contro Danieh, un quartiere della capitale libanese, Beirut, in cui sono morte altre 14 persone e 66 sono state ferite.

GIAPPONE

Anche in Giappone è allerta alluvioni: decine di migliaia di persone in quattro città (Wazima, Suzu, Niigata, Yamagata) hanno ricevuto l’ordine di evacuazione a causa delle forti piogge. Si tratta delle stesse aree che a Capodanno erano state colpite da un violento terremoto. Secondo l’emittente pubblica giapponese NHK, almeno 12 fiumi hanno rotto gli argini.

COREA DEL SUD

Il membro dell’opposizione Kim Jun-hyuk nei giorni scorsi ha proposto la revisione di un progetto di legge sulle ore di lavoro e la sicurezza di cantanti e artisti minorenni, che dal 2010 non ricevono le garanzie riservate agli altri bambini e adolescenti in caso di occupazione. Le ore di lavoro settimanali dei ragazzi tra 15 e 18 anni verrebbero limitate a 40 e ci sarebbero riduzioni anche per i bambini con età inferiori per tutelare lo sviluppo degli idoli del K-Pop.

INDONESIA

Dopo 19 mesi, il pilota neozelandese Philip Mehrtens, 38 anni, che era stato catturato dai ribelli per l’indipendenza della Papua, è stato rilasciato e prelevato da una task force congiunta della polizia e dell’esercito indonesiana. I ribelli avevano chiesto all'Indonesia di riconoscere l'indipendenza della. Jakarta e Wellington hanno affermato che la liberazione è avvenuta grazie a intensi sforzi diplomatici.

CAMBOGIA – VIETNAM – LAOS

La Cambogia si è ritirata da un accordo regionale in vigore dal 1999 conosciuto con la sigla CLV-DTA che prevedeva lo sviluppo dell'economia e del commercio. Il primo ministro Hun Manet, annunciando la decisione sui social, ha accusato “estremisti” di usare l’accordo come “arma politica” per attaccare la sua amministrazione, sostenendo che aveva ceduto parti delle province nord-orientali ai vicini Laos e Vietnam.

RUSSIA - TURCHIA

In Turchia è rimasta soltanto una banca, la Emlak Katilim, che effettuerà operazioni in rubli e lire turche con la Russia e la Bielorussia, e a cui tutte le altre trasferiranno i propri servizi ai russi in dollari ed euro, per evitare le sanzioni secondarie. In Turchia sono attive diverse joint-venture russo-turche per il commercio tra i due Paesi, che possono usare le banche locali.

ARMENIA - AZERBAIGIAN

Nell’anniversario dell’aggressione azerbaigiana, al Congresso Usa è stato presentato un progetto di legge “Sulla reintegrazione dei beni dell’Artsakh”, con un meccanismo di compensazione finanziaria degli oltre 100 mila profughi di quella che è stata definita “un’operazione di pulizia etnica del popolo dell’Artsakh, con una catastrofe umanitaria”.