Le notizie di oggi: missili di Hamas da Gaza e raid israeliani sulla Striscia e in Libano nel giorno del primo anniversario dell'assalto di Hamas. Cinque morti per il caldo e la calca a un'esibizione della pattuglia acrobatica indiana a Chennai. Johor dal 1 gennaio riporterà il fine settimana al sabato e alla domenica. Anche ufficiali nordcoreani tra i militari russi uccisi dagli ucraini a Donetsk.

PAKISTAN-CINA

Due cittadini cinesi sono stati uccisi e almeno 10 persone sono rimaste ferite ieri sera in un attacco suicida vicino all'aeroporto di Karachi, in Pakistan. Un terzo corpo, non ancora identificato ufficialmente, si pensa sia quello dell'attentatore. L'ambasciata cinese in Pakistan ha dichiarato che l'esplosione è stata un “attacco terroristico” contro un convoglio di ingegneri cinesi che lavoravano a un progetto energetico nella provincia di Sindh. L'Esercito separatista di liberazione del Balochistan (BLA), che negli ultimi anni ha compiuto attacchi contro cittadini cinesi impegnati in progetti di sviluppo in Pakistan, ha rivendicato l'attentato.

ISRAELE-GAZA-LIBANO

Nel giorno in cui tutto il mondo ricorda il primo anniversario degli assalti di Hamas che hanno dato il via alla Guerra, i miliziani palestinani hanno lanciato questa mttina dei razzi contro il sud di Israele. Israele afferma di averne intercettati tre, mentre un quarto è caduto in un'area aperta. A sua volta Israele ha bombardato l'ospedale Martiri di al-Aqsa di Gaza, ferendo almeno 11 palestinesi sfollati. Sul fronte nord il ministero della Sanità libanese ha dichiarato che almeno 12 persone sono state uccise, tra cui diversi bambini, in due distinti attacchi israeliani nel Paese.

INDIA

Almeno cinque persone sono morte e altre 50 sono state ricoverate in ospedale in una folla di persone che si riunita ieri sulla spiaggia di Marina a Chennai per una esibizione della pattuglia acrobatica dell'aeronautica militare indiana. Le autorità locali sostengono che le morti sono state causate dalla disidratazione e dall'estrema stanchezza, mentre le persone che hanno partecipato all'evento denunciano una cattiva gestione della folla, una mancanza di pianificazione del traffico e un trasporto pubblico inadeguato.

GIAPPONE

Secondo le stime di un istituto di ricerca, nel 2050 in Giappone il numero di persone sopra i 65 anni prive di parenti stretti dovrebbe crescere di circa 1,5 volte, fino a rappresentare oltre il 10% della popolazione anziana. Le persone senza parenti fino al terzo grado, compresi i pronipoti, ammonterebbero a 4,48 milioni, secondo il Japan Research Institute, suscitando preoccupazioni su chi farà da garante per gli ospedali e le case di cura e su chi reclamerà i loro corpi in caso di morte.

MALAYSIA

Il reggente di Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, ha annunciato che i giorni di riposo del fine settimana saranno riportati al sabato e alla domenica a partire dal 1° gennaio 2025. In questo Stato malese erano stati spostati al venerdì e al sabato dal gennaio 2014 per consentire ai musulmani di compiere le loro preghiere, come decretato dal sultano Ibrahim Iskandar. Ma la misura ha cretao problemi per le discrepanze tra settore pubblico e settore privato.

COREA DEL NORD-UCRAINA-RUSSIA

Ci sarebbero stati anche sei ufficiali militari nordcoreani tra i circa 20 militari uccisi in un attacco missilistico ucraino sul territorio occupato dai russi vicino alla città di Donetsk, giovedì scorso. Citando fonti dell'intelligence militare ucraina, Interfax-Ucraina ha dichiarato che anche altri tre militari nordcoreani sarebbero rimasti feriti. Secondo alcuni blogger russi gli ufficiali militari nordcoreani sarebbero stati in visita al fronte nell'ambito di un programma di “scambio di esperienze”.

RUSSIA

Il 7 ottobre cade il 72° compleanno di Vladimir Putin, e il primo a volare a Mosca per congratularsi è stato il presidente bielorusso Aleksandr Lukašenko. Come ha informato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, per l’occasione si tiene a Mosca il consiglio dei capi di Stato della Csi, “in formato completo e con un ordine del giorno piuttosto nutrito”.