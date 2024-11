Le notizie di oggi: intensa nevicata sulla Corea del sud, voli cancellati e quattro morti. Pechino ha rilasciato tre cittadini Usa da anni nelle carceri del Paese. Abbas nomina Rawhi Fattouh come successore in caso di impedimento, aprendo la strada per le elezioni in Palestina. L’opposizione rivendica vittoria al voto per il governatore di Jakarta, ma nelle altre province avanza l'alleanza Prabowo-Jokowi.

VIETNAM

Gruppi pro diritti umani accusano Hanoi di violazione alla libertà religiosa per la condanna, emessa in settimana da un tribunale della provincia meridionale di Long An, di cinque monaci buddisti di etnia Khmer e quattro attivisti. I giudici hanno comminato pene fra i due e i sei anni di galera per “abuso di libertà democratiche”, formula usata per reprimere culto e dissenso interno.

COREA DEL SUD

Una intensa nevicata si sta abbattendo da due giorni sul Paese, causando la cancellazione di decine di voli, il blocco dei traghetti e la morte di almeno quattro persone. Si tratta delle terze più pesanti sulla capitale, Seoul, dall’inizio dei rilevamenti nel 1907, con accumuli fino a 40 cm in alcune aree della capitale. Il fenomeno sarebbe legato alle temperature sopra la media dei mari a ovest della penisola coreana che incontrano correnti d’aria fredda.

PALESTINA

Il leader dell’Autorità palestinese Mahmoud Abbas ha nominato Rawhi Fattouh, presidente del Consiglio nazionale, quale successore in caso di vacanza nella carica di presidente dell’Ap in una fase di crisi del movimento, il cui consenso è in calo fra i palestinesi. In caso di ascesa ad interim di Fattouh, egli resterà in carica per 90 giorni fino a quando non si terranno le elezioni presidenziali

CINA - STATI UNITI

Pechino ha rilasciato ieri tre cittadini statunitensi da anni detenuti nelle carceri del Paese, per la cui liberazione - ritenuta ingiusta - la diplomazia americana ha manovrato a lungo con la controparte cinese. Mark Swidan, Kai Li e John Leung erano stati condannati per reati diversi, fra cui traffico di droga e spionaggio, pur in mancanza di prove certe. Ora potranno tornare in patria dalle famiglie.

INDONESIA

Il partito di opposizione dell’ex presidente Megawati Soekarnoputri ha rivendicato la vittoria nella corsa a governatore di Jakarta. Indikator Politik Indonesia, Charta Politika e Lembaga Survei Indonesia assegnano a Pramono Anung il 50% circa dei voti, davanti all’ex governatore di West Java Ridwan Kamil, candidato di Prabowo Subianto, col 40%. L'alleanza tra l'attuale presidente e il suo predecessore Joko Widodo si profila però come vincictrice in tutte le altre maggiori province.

BANGLADESH

Nella città portuale di Chittagong è massima l’allerta, con la polizia che ha arrestato sei persone in seguito all’omicidio di un avvocato, deceduto negli scontri che hanno seguito l’arresto del leader indù Chinmoy Krishna Das, della International Society for Krishna Consciousness. L’uomo era stato fermato il 25 novembre all’aeroporto di Dhaka con molteplici accuse, tra cui la sedizione. Il fermo ha scatenato proteste diffuse a Dhaka e Chittagong.

RUSSIA - VATICANO

Secondo la Novaja Gazeta, ci sarebbero segnali che preludono a un incontro tra papa Francesco e il patriarca Kirill sul territorio della Serbia, un Paese tradizionalmente amichevole per i russi. Nel concistoro del prossimo 7 dicembre verrà elevato alla dignità cardinalizia il capo dei cattolici serbi, l’arcivescovo di Belgrado Ladislav Német, che farebbe da mediatore.

TAGIKISTAN - UZBEKISTAN

Il Tagikistan e l’Uzbekistan hanno fatto un passo in avanti sulla liberalizzazione del transito dei carichi commerciali, che ora potranno attraversare le frontiere senza complicazioni. Tuttavia, rimangono gli obblighi di ottenere i permessi per proseguire il trasporto all’interno del territorio dei due Paesi per recarsi in un Paese terzo, che continuano a rallentare il traffico.