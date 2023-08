Le notizie di oggi: calano ancora le nascite in Corea del Sud, per la prima volta sotto quota 250mila. Anche la lingua cantonese a Hong Kong nel mirino per la legge sulla sicurezza nazionale. L'India concede a Singapore l'esenzione dal suo blocco sulle esportazioni di riso. Oltre un milione di pakistani sono emigrati nei Paesi del Golfo dall'aprile 2022.

AUSTRALIA

Il governo australiano ha fissato per il 14 ottobre il referendum per decidere se istituire una voce indigena in Parlamento. Se approvato, il voto riconoscerà le popolazioni aborigene e delle isole dello Stretto di Torres nella Costituzione del Paese e istituirà un organo permanente che fornirà consulenza sulle leggi. La proposta sta creando un acceso dibattito nel Paese, con obiezioni anche da parte di chi teme che un’istituzione di questo genere possa essere controproducente.

COREA DEL SUD

Non si ferma il calo delle nascite in Corea del Sud: secondo i dati diffusi oggi nel 2022 nel Paese sono nati solo 249.000 bambini, con un calo di 11.000 unità rispetto all'anno precedente. È la prima volta in assoluto che la cifra scende sotto le 250.000 unità. Il tasso di fertilità ha raggiunto un nuovo minimo di 0,78 nel 2022, molto più basso del livello di sostituzione di 2,1 che manterrebbe la popolazione sudcoreana stabile a quota 51 milioni.

HONG KONG-CINA

Andrew Chan, fondatore e presidente della Societas Linguistica Hongkongensis, ha dichiarato di voler chiudere con effetto immediato il gruppo - creato per sostenere lo status della lingua cantonese a Hong Kong - dopo che la polizia di sicurezza nazionale si è presentata nella sua vecchia casa mentre era assente, perquisendo la proprietà senza un mandato. Il cantonese, lingua franca di Hong Kong, è stato a lungo considerato un canale di opposizione al governo di Pechino.

INDIA-SINGAPORE

L'India ha accettato di garantire a Singapore l’esenzione dal bando all’esportazione del riso in considerazione della "strettissima partnership strategica" tra i due Paesi. A luglio, l'India ha vietato l'esportazione di riso non-basmati per cercare di contenere l'aumento dei prezzi. Sono circa 40 I Paesi nel mondo che dipendono dall’India per almeno la metà delle loro importazioni di riso. Quella a Singapore è la prima esenzione dal bando concessa dal governo di New Delhi.

PAKISTAN-GOLFO

Secondo dati ufficiali dall'aprile 2022 a oggi – in concomitanza con l’acuirsi della crisi politica a Islamabad - 700mila pakistani si sono trasferiti in Arabia Saudita, 229.000 negli Emirati Arabi Uniti, oltre 100.000 in Oman e circa 90.000 in Qatar. Il fenomeno si sta ulteriormente accentuando: la scorsa settimana l'autorità pakistana per i passaporti ha registrato un'impennata nel numero medio di richieste ricevute al giorno, da 24.000 a 40.000.

RUSSIA-CINA

La lingua cinese è stata inserita in tutti i programmi degli istituti russi di studi superiori, in quanto “sta diventando una delle principali lingue del mondo nella scienza”. Secondo l’assistente del presidente russo per la scienza e l’educazione, Andrej Fursenko, oltre il 30% della letteratura scientifica ormai viene pubblicato in cinese, “e non possiamo restare indietro, anche se il russo deve rimanere a sua volta una delle lingue principali”.

TURKMENISTAN

Crescono ad Ašgabat, la capitale del Turkmenistan, le preoccupazioni per l’auento di giovani dipendenti da sostanze con effetti stupefacenti, che usano miscugli di medicine che a differenza di altri Paesi vengono venduti senza ricetta, come il Baralgin o il Metamisol. Vengono assunti per via orale direttamente in strada, creando pericoli per tutta la popolazione