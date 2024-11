Le notizie di oggi: Teheran sostiene il Libano nei colloqui con Israele per arrivare al cessate il fuoco. Il Partito comunista cinese ha espulso l’ex ministra dell’Agricoltura Tang Renjian, sotto inchiesta per “corruzione”. Nella provincia del Punjab centinaia di migliaia di musulmani pregano per la pioggia contro lo smog. Dopo oltre quattro mesi riappare in pubblico il “monaco errante” vietnamita, ma evita foto o adunate con i seguaci.

THAILANDIA - MYANMAR

La Thailandia ha arrestato almeno 70 immigrati clandestini, tra cui 30 bambini. Essi sarebbero Rohingya fuggiti dalla guerra in Myanmar, ultima ondata di arrivi dei moderni “boat-people” che il regime birmano considera irregolari dall’Asia del sud, negando loro cittadinanza e abusandone. Il gruppo è stato avvistato nel sud, con donne che indossavano l’hijab. Da anni si registrano tentativi di fuga verso Thailandia e Bangladesh, soprattutto fra ottobre e aprile con il mare più calmo.

LIBANO - ISRAELE - IRAN

Teheran sostiene ogni decisione presa dal Libano nei colloqui in atto per arrivare a un cessate il fuoco con Israele. Lo riferisce un alto funzionario iraniano, conferma della volontà di de-escalation verso un conflitto che ha inferto pesanti colpi al Paese dei cedri e al movimento sciita Hezbollah. Intanto a New York il giorno precedente la nomina da parte di Donald Trump a stretto collaboratore nella nuova amministrazione Usa Elon Musk ha incontrato l’ambasciatore iraniano all’Onu.

CINA

Il Partito comunista cinese ha espulso l’ex ministra dell’Agricoltura Tang Renjian, a sei mesi dall’apertura di un’inchiesta che ha portato alla rimozione dall’incarico governativo. Secondo i media di Stato la Tang, 61 anni, è sotto indagine per “gravi violazioni della disciplina e della legge”, una espressione usata dalle autorità per indicare casi di corruzione, come avvenuto per l’ex collega della Difesa Li Shangfu e del suo predecessore Wei Fenghe anch’essi oggetto di purghe.

PAKISTAN

La provincia del Punjab ha dichiarato ieri l’emergenza sanitaria provocata dallo smog, bloccando i cantieri e chiudendo le scuole per un’altra settimana, applicando la didattica a distanza. Intanto centinaia di migliaia di musulmani si stanno recando nelle 600 moschee del governo per recitare la “Namaz-e-Istisqa”, preghiera in cui si chiede pioggia e spesso offerta in tempi di calamità naturali.

VIETNAM

Dopo oltre quattro mesi di silenzio è riapparso Thich Minh Tue, il cui vero nome è Le Anh Tu ma è diventato famoso col soprannome “monaco errante”, celebre per vita ascetica e pellegrinaggi a piedi per il Paese. Pratica che gli è valsa grande popolarità, attirando però le attenzioni delle autorità di Hanoi che lo hanno bloccato. Pur tornando in pubblico, egli ha chiesto di non essere seguito né di postare foto sui social, particolare che desta più di un sospetto fra gli estimatori e seguaci,

RUSSIA

Il governo della Russia ha elaborato con l’aiuto di tutte le istituzioni e gli esperti la “Strategia del famiglia-centrismo”. Si tratta di un programma per la realizzazione delle politiche famigliari e demografiche, e il sostegno alla multi-generazione entro il 2036, con l’intenzione di aumentare l’indice di natalità dagli attuali 1,41 per ogni donna fino a 1,6 nel 2030 e 1,8 nel 2036.

TURCHIA - AZERBAIGIAN - TURKMENISTAN

La Turchia ritiene possibile il traffico del gas turkmeno attraverso il territorio dell’Azerbaigian, fino a 2 miliardi di metri cubi annui. Lo ha affermato il ministro dell’Energia di Ankara, Alparslan Bayraktar, facendolo passare attraverso le stesse infrastrutture da cui il gas azero raggiunge la Turchia attraverso la Georgia, cominciando da quantità limitate.