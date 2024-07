BANGLADESH

Dopo 5 giorni di blackout completo in tutto il Paese nel Bangladesh scosso dalle proteste contro la premier Sheikh Hasina che hanno provocato oltre 150 morti, le connessioni internet a banda larga sono state parzialmente ripristinate. Le autorità hanno dichiarato che il ripristino avverrà in via sperimentale, con priorità iniziale per i settori bancario, commerciale, tecnologico, delle esportazioni, dei fornitori di servizi di outsourcing e dei media. Il principale sito di informazione in lingua inglese The Daily Star è tornato on line da ieri sera e ha smentito che il blocco fosse dovuto a incendi ai data center.

NEPAL

Un aereo della Saurya Airlines è precipitato all'aeroporto internazionale di Kathmandu mentre era in fase di decollo verso Pokhara per operazioni di manutenzione. A bordo vi erano 19 persone, tutto personale tecnico della compagnia aerea, senza passeggeri a bordo. Dai rottami è stato tratto in salvo il capitano, ricoverato in ospedale.

CINA-UCRAINA

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba è giunto a Pechino per quella che è la prima visita nella Repubblica popolare cinese di un alto rappresentante del governo di Kiev dall’invasione russa, nel febbraio 2022. Kuleba ha dichiarato che fino a venerdì avrà “colloqui ampi, dettagliati e sostanziali” con l'omologo cinese Wang Yi per raggiungere una “pace giusta”. Da parte sua Pechino ha dichiarato che sulla crisi ucraina, la Cina “resta convinta che un rapido cessate il fuoco e una soluzione politica servano gli interessi comuni di tutte le parti”.

GAZA-ISRAELE

Secondo quanto dichiarato da due agenize dele Nazioni Unite più di 150.000 persone sono fuggite dalla città di Khan Younis a Gaza da quando lunedì è iniziata la nuova offensiva militare israeliana nel sud della Striscia. A detta di Israele l’offensiva mira a contrastare “gli sforzi di Hamas per riunire le sue forze lì”.

INDIA

Ingenti investimeti per la creazione di nuovi posti di lavoro - che continuano a scarseggiare nonostante un Pil in crescita all’8,2% - sono il principale impegno del bilancio del nuovo governo di Narendra Modi, presentato ieri al parlamento indiano dal ministro delle Finanze Nirmala Sitharaman. Il bilanco stanzierà inoltre più fondi per l’Andhra Pradesh e il Bihar, due Stati governati da partiti regionali i cui voti dopo le ultime elezioni sono diventati determinanti nella coalizione del governo Modi.

COREA DEL SUD

Uno dei palloni aerostatici carica di rifiuti che da mesi dalla Corea del Nord vengono lanciati verso il Sud è atterrato ieri nel giardino dell'ufficio presidenziale a Seoul. Il Servizio di sicurezza ha dichiarato di averlo scoperto mentre monitorava l'ultima ondata di lanci avvenuta all'inizio della giornata. Da maggio la Corea del Nord ha inviato migliaia di palloncini pieni di spazzatura verso la Corea del Sud per protestare contro i volantini di propaganda anti-Pyongyang inviati da attivisti sudcoreani attraverso il confine.

GEORGIA-CINA

L’ambasciatore della Cina in Georgia, Chow Jang, ha dichiarato durante il programma tv Business-partner che Pechino è interessata al progetto di costruzione del nuovo aeroporto internazionale Vaziani in periferia di Tbilisi, approvato dal governo locale per un costo di 1 miliardo di dollari e da costruire entro 4 anni, sostenendo “l’industrializzazione del Paese”.

AZERBAIGIAN-ARMENIA

Come informa The National, il responsabile della politica estera nell’amministrazione presidenziale dell’Azerbaigian, Khikmet Gadžiev, ha informato che è stato rivolto un invito ufficiale all’Armenia a partecipare alla Cop29 di Baku, da parte dell’organizzatore Mukhtar Babaev, in segno di amicizia pur in assenza di relazioni diplomatiche tra i due Paesi.