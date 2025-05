di Nirmala Carvalho

Kochi (AsiaNews) - È il primo cardinale della storia della sua Chiesa e a 65 anni parteciperà già al suo secondo conclave. Il cardinale indiano Baselios Cleemis è l’arcivescovo maggiore della Chiesa cattolica siro-malankarese che ha la sua sede a Trivandrum, la capitale dello Stato indiano del Kerala. Comunità di rito-siriaco che si rifà ai grandi missionari del primo millennio che seguirono le orme dell’apostolo Tommaso in India, una delle 23 Chiese cattoliche di rito orientale e conta circa 450mila fedeli tra l’India e le comunità della diaspora.

Baselios Cleemis è nato il 15 giugno 1959 a Mukkoor, nel distretto di Pathanamthitta e il suo nome di battesimo è Isaac Thottunkal. Rispondendo alla chiamata di Dio di dedicare la sua vita al servizio della Chiesa e dei fratelli, nel giugno 1976 è entrato nel Seminario Minore di Gesù Bambino dell'eparchia di Tiruvalla, proseguendo poi i suoi studi presso il St. Berchman's College a Changanacherry, al Seminario Pontificio di San Giuseppe ad Aluva e a quello teologico di Pune. L'11 giugno 1986 è stato ordinato sacerdote per l'eparchia di Bathery. Conseguito un primo master in teologia al Dharmaram College di Bangalore e un secondo in studi ecumenici all'Università di San Tommaso d'Aquino, a Roma, ha servito come padre spirituale, cancelliere e proto-sincello della sua diocesi d’origine. Nominato vescovo ausiliare di Trivandrum e visitatore apostolico in Nord America e in Europa il 18 giugno 2001 da Papa Giovanni Paolo II, come vescovo ha assunto il nome di Isaac Mar Cleemis, in onore di san Clemente di Alessandria. Nel suo ministero di visitatore apostolico si è adoperato per rafforzare le missioni cattoliche malankaresi della diaspora, in particolare quelle del Nord America: tra i frutti visibili di questa sua opera va annoverato il Centro Cattolico Mar Ivanios che sorge a New Hyde Park a New York.

L'11 settembre 2003 Isaac Mar Cleemis è stato poi nominato vescovo dell'Eparchia di Tiruvalla. E quando poi la sede dell'arcivescovo-cattolico maggiore di Trivandrum si è resa vacante in seguito alla scomparsa di sua beatitudine Baselios Cyril - la prima guida dei siro-malankaresi a cui per volontà di Giovanni Paolo II nel 2005 è assegnato il titolo di arcivescovo maggiore - l’8 febbraio 2007 è stato eletto dal Santo Sinodo episcopale della Chiesa cattolica come suo successore, scelta questa confermata tre giorni dopo da Benedetto XVI. Come prevede la tradizione malankara antiochena, ha assunto il nome di Baselios Cleemis, affiancando al nome episcopale il titolo onorifico di Baselius, che nel mondo bizantino indicava l’autorità. È stato intronizzato il 5 marzo 2007 nella Cattedrale di Santa Maria, a Trivandrum. Benedetto XVI lo ha poi creato cardinale nel concistoro del novembre 2012, diventando il primo rappresentante di questa Chiesa d’Oriente a ricevere la porpora. Dal 2014 al 2018 è stato anche presidente della Conferenza dei vescovi cattolici dell’India, l’organismo collegiale che riunisce insieme le diocesi dei tre diversi riti presenti nel Paese: latini, siro-malabaresi e siro-malankaresi.

L’arcivescovo di Trivandrum è l’erede di una tradizione cristiana antichissima, ma è anche un presule personalmente impegnato nelle opere sociali. Duraante il suo ministero di arcivescovo maggiore di Trivandrum ha inaugurato due strutture per malati di Aids a Pirappencode (una delle quali pediatrica, intitolata a san Giovanni e riconosciuta dalla commissione governativa del Kerala per la giustizia minorile) e una casa per indigenti a Nalanchira. Per i bambini che non possono permettersi di pagare gli studi ha aperto inoltre un istituto educativo a Kattakada, mentre per i piccoli disabili mentali ha creato la scuola speciale Aswana Bhavan a Cheekanal.

L’anno scorso Baselios Cleemis ha vissuto anche una gioia speciale per la sua Chiesa: la promulgazione da parte di papa Francesco delle virtù eroiche dell'arcivescovo indiano Geevaghese Mar Ivanios, il “Newman d’Oriente” che nel 1930 portò la Chiesa siro-malankarese in comunione con Roma. In quell’occasione il cardinale commentò ad AsiaNews: “Le sue virtù eroiche sono state l’incrollabile fiducia nella provvidenza e una profonda comunione con la Santa Sede e la fede cattolica, insiema alla sua intensa vita spirituale. La nostra Chiesa ha pregato con fervore per tanti anni affinché fosse dichiarato venerabile e ora questo momento è arrivato. È una grande riconoscimento per comunità malankarese e per la santa vita dell’arcivescovo”.