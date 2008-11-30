di Santosh Digal

Il 25 maggio il dicastero per l’Evangelizzazione ha emesso il decreto ufficiale. È il secondo santuario delle Filippine, unica nazione asiatica a maggioranza cattolica, a godere dello status internazionale. La festa prevista per il prossimo 23 settembre, giorno in cui la Chiesa ricorda il santo di Pietralcina.

Manila (AsiaNews) - Giornate di festa per i cattolici filippini: il Vaticano ha infatti elevato la parrocchia di san padre Pio, nella provincia di Batangas e sinora santuario nazionale, allo status di santuario internazionale. Il dicastero per l’Evangelizzazione ha emesso il decreto il 25 maggio 2026, nel 139° anniversario della nascita del santo di Pietralcina, nel sud dell’Italia, sebbene la parrocchia di Sto. Tomas abbia reso pubblico l’annuncio solo il 4 giugno scorso.

Al momento sono in corso i preparativi per la dichiarazione formale del santuario internazionale il prossimo 23 settembre, giorno della festa di San Padre Pio. La designazione rende la chiesa il secondo santuario internazionale nelle Filippine, dopo il Santuario Internazionale di Nostra Signora della Pace e del Buon Viaggio nella città di Antipolo, capoluogo della Provincia di Rizal, nella Regione di Calabarzon. I responsabili della chiesa hanno descritto il riconoscimento come un “traguardo” che, secondo gli auspici, contribuirà ad approfondire l’attività di pellegrinaggio e rafforzerà la devozione tra i fedeli, filippini e stranieri.

La parrocchia di San Padre Pio diventa il secondo santuario internazionale dell’arcipelago, dopo la nomina risalente al 2023 del santuario di Nostra Signora della Pace e del Buon Viaggio nella città di Antipolo primo assoluto per le Filippine, l’unica nazione asiatica a maggioranza cattolica. Le autorità ecclesiastiche hanno accolto con favore la nuova designazione da parte della Santa Sede, definendola una “pietra miliare” di portata internazionale per storia della chiesa locale.

Questo status, spiegano i vertici ecclesiastici a CBCP News, intensificherà l’attività di pellegrinaggio e rafforzerà la devozione tra i fedeli filippini e stranieri: “Possa questa storica pietra miliare - sottolinea una nota della parrocchia - ispirarci ad approfondire la nostra fede e devozione mentre camminiamo insieme nella preghiera e nel ringraziamento”.

Durante un’assemblea plenaria nel luglio 2024, la Conferenza episcopale filippina (Cbcp) ha sostenuto all’unanimità la richiesta di rendere la parrocchia di San Padre Pio un santuario internazionale. Al riguardo, la decisione del Vaticano giunge come ”riconoscimento del forte significato pastorale e devozionale” del santuario in tutta l’Asia, dato che anche molte altre conferenze episcopali asiatiche lo hanno sostenuto con forza. Mons. Gilbert Garcera, arcivescovo di Lipa, ha affermato che diverse conferenze episcopali asiatiche hanno mostrato “vivo interesse” al riguardo e hanno “sostenuto” la richiesta per lo status di santuario internazionale.

Il santuario compreso della parrocchia di san Tommaso, che si estende su una superficie di 12 ettari, è stato fondato come cappella nel 2003. Nel 2008 è diventato santuario arcidiocesano, per poi essere dichiarato santuario nazionale nel 2015. Ogni anno, centinaia di migliaia di fedeli lo visitano in cerca di guarigione ed esprimono la loro profonda devozione a san padre Pio, il mistico italiano noto per le sue stigmate e il suo ministero di guarigione. Al suo interno ospita reliquie eccezionali del santo di Pietralcina, la cui vita e i miracoli continuano a ispirare devozione in tutto il mondo.

La dichiarazione formale del santuario internazionale avrà luogo il 23 settembre 2026, giorno della festa di San Padre Pio, per una festa di comunità già oggi attesa con trepidazione ed entusiasmo da parte dei fedeli. “Sono stata felicissima di sapere che il santuario della parrocchia di San Tommaso è stato elevato a status internazionale” confida ad AsiaNews Anna Francia, una donna di 62 anni e devota di San Padre Pio. “Sono stata - ha aggiunto - al santuario diverse volte in passato, pregando e chiedendo l’intercessione di San Padre Pio”.