Le notizie di oggi: condannato a 12 mesi di carcere l’ex ministro dei Trasporti di Singapore. Le autorità cinesi hanno disposto il trasferimento in scuole statali di 200 studenti di un monastero buddista in Tibet. Delhi blocca la proiezione di un film pakistano, il primo in oltre un decennio. Decine fra tigri, leoni e pantere morti in due zoo del Vietnam per influenza aviaria H5N1.

LIBANO - ISRAELE

L’aviazione israeliana afferma di aver compiuto un “preciso” attacco aereo nelle prime ore della mattinata a Beirut, prima operazione “nel cuore della capitale” libanese. Fonti locali riferiscono di una massiccia esplosione (l’obiettivo sarebbe stato un edificio nei pressi del Parlamento), che ha causato la morte di almeno sei persone e il ferimento di altre sette. Oltre 240 razzi sono stati lanciati dal Libano meridionale verso il nord di Israele; ieri, negli scontri di terra nel sud con le milizie di Hezbollah, sono morti otto soldati.

SINGAPORE

Un tribunale di Singapore ha condannato oggi l’ex ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni a 12 mesi di carcere per intralcio alla giustizia e intascato oltre 300mila dollari in regalie. È la prima incarcerazione di un ex membro dell’esecutivo nella storia della città-Stato. Per 13 anni Subramaniam Iswaran è stato parte del governo; si è dichiarato colpevole per quattro capi di accusa.

TIBET - CINA

Le autorità cinesi hanno disposto il trasferimento di almeno 200 studenti di un monastero in Tibet in scuole statali. Attivisti e critici affermano che la misura è parte degli sforzi di Pechino per controllare l’istruzione buddista tibetana e assimilare i giovani, con uno stile tipico “coloniale”. Si tratta dell’ultima parte di un totale di 600 studenti un tempo iscritti alla Taktsang Lhamo Kirti.

INDIA - PAKISTAN

Delhi congela la proiezione nelle sale di un film di pakistano, il primo ad essere trasmesso nelle sale del Paese in oltre un decennio. La pellicola è un remake di un film punjabi del 1979, The Legend of Maula Jatt, maggior incasso di sempre nel Paese asiatico. Al momento non sono note le ragioni del blocco. Nel Maharashtra partiti di populisti di destra avevano protestato per l’uscita della pellicola.

VIETNAM

Almeno 47 tigri, tre leoni e una pantera sono morti negli zoo del Vietnam meridionale a causa del virus dell’influenza aviaria H5N1. I decessi si sono verificati in agosto e settembre nel parco privato My Quynh Safari (provincia Long An) e nello zoo Vuon Xoai di Dong Nai. Nessun membro del personale dello zoo a stretto contatto con gli animali avrebbe sperimentato sintomi respiratori.

RUSSIA

Agli ebrei di San Pietroburgo è stato negato il permesso di compiere la cerimonia annuale di memoria per le vittime dell’Olocausto, programmata per il 6 ottobre. Le autorità si sono giustificate adducendo limitazioni per il coronavirus ormai sospese per quasi tutte le manifestazioni, tanto è vero che nel 2022 e nel 2023 la cerimonia si era tenuta, mentre ora verrà svolta “privatamente”.

KAZAKHSTAN

Il Kazakistan sta tenendo serrate trattative per aumentare l’esportazione di gas in Cina, per mantenere le proprie posizioni sul mercato e sostenere la concorrenza della Russia e del Turkmenistan. Lo rivela Orda.kz basandosi sulle dichiarazioni di Sanžar Žarkešov, presidente di HK Qazaq Gaz, secondo cui “la richiesta cinese di gas aumenta ogni giorno”.