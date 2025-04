Le notizie di oggi: morti "misteriose" stanno colpendo gli scienziati cinese nel settore dell'IA. Nuovo calo fra gli abitanti del Giappone, dato più basso degli ultimi 20 anni. Al via i lavori di restauro della cupola ad Hagia Sophia, basilica trasformata in moschea da Erdogan. La giunta birmana ha bombardato un monastero nel nord-ovest, uccidendo almeno cinque persone fra cui bambini.

PAKISTAN

Nuovo attacco alle forze di sicurezza in Pakistan. Nelle prime ore di oggi una potente esplosione ha investito un camion della polizia nella provincia del Belucistan, già teatro nel recente passato di attentati contro obiettivi sensibili. Secondo le prime informazioni, nello scoppio sarebbero morte almeno tre persone, altre 19 sono rimaste ferite. Nel marzo scorso milizie separatiste avevano assaltato un treno, prendendo in ostaggio centinaia di persone.

CINA

Una serie di morti misteriose sta colpendo gli scienziati cinesi che si occupano di intelligenza artificiale, sollevando preoccupazioni fra gli operato per le pressioni e i rischi personali collegati ad uno dei settori strategicamente più importanti per il futuro. In due anni, infatti, alcune fra le menti più brillanti nell’intelligenza artificiale militare, nella visione artificiale e nella tecnologia medica hanno perso la vita per “incidenti” o malattie. Ultimo della serie Quan Yuhui, esperto di elaborazione di immagini al computer.

GIAPPONE

Dati ufficiali diffusi ieri mostrano che i cittadini giapponesi sono scesi a 120,3 milioni all’ottobre 2024, segnando un calo record di 898mila rispetto all’anno precedente. Il tasso di natalità è tra i più bassi al mondo, con minore forza lavoro, meno consumatori e aziende in lotta per reclutare dipendenti. Si tratta del calo più consistente dall’inizio della raccolta dei dati del governo nel 1950. Anche la popolazione complessiva, compresi gli stranieri, è scesa di 550mila unità a 123,8 milioni.

TURCHIA

La Turchia sta per iniziare i lavori di restauro e rinforzo sulla cupola di Hagia Sophia, per uno dei più grandi progetti di ristrutturazione sull’edificio di 1.486 anni. Nata come cattedrale, la più grande al mondo per 900 anni, poi trasformata in moschea dal sultano ottomano Mehmet il Conquistatore nel 1453, è diventata un museo con la repubblica (laica) turca di Mustafa Kemal Ataturk oltre 70 anni fa. Infine, l’edificio è diventato moschea per mano del presidente Tayyip Erdogan nel 2020, con una decisione controversa che ha sollevato feroci polemiche.

INDIA

Le esportazioni di diamanti “polished and cut” sono crollate al livello più basso dell’ultimo ventennio nell’anno fiscale 2024/25, chi si è chiuso a marzo. Fra le ragioni le richieste a rilento dal mercato statunitense e dalla Cina. L’India è il più grande centro di taglio e lucidatura del mondo e gestisce nove diamanti su 10 elaborati a livello globale, tuttavia è sensibile all’incertezza economica, in particolare negli Usa che rappresentano il suo mercato più grande.

MYANMAR

La giunta birmana ha bombardato nei giorni scorsi un monastero nel nord-ovest, uccidendo almeno cinque persone compresi bambini. Il raid aereo a Tabayin, nella regione di Sagaing, ha ferito altri nove e ridotto un monastero buddista in macerie. Gli stessi militari golpisti hanno annunciato in precedenza che il recente terremoto avrebbe distrutto quasi 10mila luoghi di culto in Myanmar.

RUSSIA - STATI UNITI

La “guerra dei dazi” di Donald Trump sta comportando notevoli danni al bilancio russo, soprattutto nel settore energetico. Il petrolio Brent è crollato in questi giorni del 20% sotto i 60 dollari al barile, e quello russo Urals si è avvicinato ai 50 dollari, risalendo a 55 con la moratoria di 90 giorni, ma nelle previsione dei funzionari di Mosca di bilancio non dovrebbe scendere sotto i 70.

KIRGHIZISTAN

Hanno provocato scandalo in Kirghizistan le affermazioni del deputato Baktybek Sydykov, che ha proposto di multare i genitori che partoriscono figli con patologie genetiche senza essersi sottoposti alle necessarie verifiche mediche, portando l’esempio della Germania. I genitori hanno paragonato Sydykov a Hitler, che si è scusato dicendo “di non essere stato capito” e di preoccuparsi della salute della popolazione, e dei costi del servizio sanitario.