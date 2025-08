Le notizie di oggi: il premier giapponese pronto ad approvare un budget extra per attenuare l’impatto dei dazi di Trump. Almeno 140 bambini fra le centinaia di vittime delle inondazioni in Pakistan. Dichiarato colpevole - ma non andrà in carcere - il magnate dell’alberghiero di Singapore Ong Beng Seng. Oltre 60 morti nell’affondamento di una nave di migranti al largo dello Yemen.

ISRAELE - PALESTINA

A quasi 25 anni dalla celebre “passeggiata” di Ariel Sharon alla Spinata delle Moschee (o Monte del Tempio, per gli ebrei) a Gerusalemme, ieri, in occasione della festa ebraica di Tisha b'Av, il ministro per la Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir ha ripetuto il gesto camminando, e pregando, nel terzo luogo sacro per l’islam. E il collega della Difesa Israel Katz assicura un “rafforzamento” della “presa” sull’area. Per l’Autorità palestinese il gesto - che viola lo “status quo” dei luoghi santi - costituisce il “superamento di una linea rossa”. Intanto Hamas è pronta a fornire aiuti agli ostaggi israeliani ancora rinchiusi nella Striscia, dopo il video di un prigioniero in precarie condizioni che ha sollevato critiche e proteste internazionali.

GIAPPONE

Il primo ministro Shigeru Ishiba ha dichiarato che il governo intende approvare un extra budget per attenuare l’impatto economico dei dazi statunitensi, mossa che aggiungerebbe ulteriore pressione alle finanze già in peggioramento. Dopo aver subito una pesante sconfitta alle elezioni del Senato a luglio, la coalizione di minoranza è sotto pressione perché accolga la richiesta dell’opposizione di aumentare la spesa pubblica e ridurre l’imposta sulle vendite.

PAKISTAN

Ci sono almeno 140 bambini fra le 299 vittime - cui si sommano oltre 700 feriti - causate dalle improvvise inondazioni legate alle piogge torrenziali che hanno colpito diverse aree del Pakistan dalla fine di giugno. Lo riferisce la National Disaster Management Authority (Ndma), secondo cui vi sono anche distruzioni diffuse: almeno 1.676 le case danneggiate, di cui 562 completamente distrutte e 428 capi di bestiame perduti.

SINGAPORE

Il magnate Ong Beng Seng, imprenditore del settore alberghiero, si è dichiarato colpevole oggi di ostruzione della giustizia in un caso di corruzione storico che ha portato all'incarcerazione dell’ex ministro dei trasporti S. Iswaran lo scorso anno. Ong era stato accusato di aver fatto regali costosi, tra cui i biglietti per la Formula 1 e un tour su un jet privato a Iswaran. Tuttavia, accusa e difesa hanno concordato di commutare il carcere in multa per motivi di salute.

YEMEN - AFRICA

Oltre 60 migranti sono morti quando una barca che trasportava circa 150 persone è affondata ieri al largo della costa per il maltempo. L’incidente è avvenuto al largo del distretto di Ahwar, nella provincia meridionale dello Yemen di Abyan sul Mar Arabico. L’Organizzazione internazionale per le migrazioni afferma che lo Yemen continua a registrare aumenti significativi dell’afflusso di migranti irregolari provenienti dall’Africa.

IRAN

Il principale organo di sicurezza ha approvato ieri l’istituzione di un Consiglio di difesa nazionale, in risposta alla “guerra dei 12 giorni” con Israele di giugno che ha rappresentato la sfida militare più grave dal conflitto degli anni ‘80 con l’Iraq. Il nuovo organismo avrà il compito di esaminare i piani di difesa e migliorare le capacità delle forze armate iraniane in modo centralizzato.

RUSSIA - INDIA

Come comunica Bloomberg, almeno quattro grandi petroliere russe sono ferme vicino alle rive indiane: Achilles, Elyte, Destan e Horae. Le imbarcazioni sono impossibilitate a raggiungere i porti di destinazione dopo la minaccia di Donald Trump di applicare una tariffa del 25% su tutti i prodotti indiani per acquisti di materiali energetici russi, che può arrivare fino al 100%.

TAGIKISTAN - ISLAM

In Tagikistan è stata fondata la prima compagnia islamica di investimenti Birževoj Broker, basata sui principi del banking islamico per realizzare infrastrutture a lungo termine per gli investitori privati e istituzionali. Essa ha ricevuto le licenze per operazioni e depositi dal ministero delle Finanze di Dušanbe durante una solenne cerimonia con alte personalità di governo, imprenditoria e istituti finanziari musulmani.