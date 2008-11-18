Le notizie di oggi: in vigore in Australia il divieto di accesso ai social network per i minori di 16 anni. Papa Leone XIV: non è realista escludere Europa dal negoziato per la pace in Ucraina. A due mesi dall'arresto in Cina resta in carcere il pastore Ezra Mingri della Zion Church. Nuova legge restringe ulteriormente la libertà di stampa in Vietnam. Il profitto per passeggero trasportato delle compagnie aeree del Golfo è il triplo rispetto alla media globale.

CAMBOGIA-THAILANDIA

La Cambogia ha ritirato la sua delegazione sportiva dalla 33ª edizione dei Giochi del Sud-est asiatico (SEA), in corso a Bangkok in Thailandia nel mezzo ai nuovi scontri in corso da tre giorni al confine tra i due Paesi vicini che hanno già provocato una dozzina di morti e centinaia di migliaia di sfollati. Da parte sua il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha luglio aveva mediato per un cessate il fuoco, ha invitato entrambe le parti a far tacere le armi e ha promesso un intervento nelle prossime ore.

VATICANO-UCRAINA-RUSSIA

“L’Europa ha un ruolo importante per la pace in Ucraina, non è realista escluderla”. Lo ha dichiarato Leone XIV ieri sera a Castel Gandolfo interpellato dai giornalisti sull’udienza concessa al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il papa ha spiegato che il focus dell’incontro è stato sulla questione del rimpatrio dei bambini ucraini portati in Russia: “Un lavoro lento, dietro le quinte”. E ha ribadito che la Santa Sede è disponibile ad ospitare negoziati per la pace.

AUSTRALIA

L’Australia è diventata oggi il primo Paese al mondo a vietare i social media ai minori di 16 anni, bloccando l’accesso a piattaforme come TikTok, YouTube e Instagram. In caso di violazioni le aziende potranno vedersi comminate multe fino a 49,5 milioni di dollari australiani (oltre 28 milioni di euro). La misura ha attirato critiche da parte delle grandi aziende tecnologiche, ma è stata accolta favorevolmente da genitori e difensori dei diritti dei minori.

CINA

A due mesi dall’arresto il pastore Ezra Jin Mingri, fondatore della Zion Church - una nota chiesa domestica cinese - resta detenuto nel carcere di Beihai nella provincia del Guangxi. La sua famiglia e i suoi sostenitori hanno rivelato che tutta la posta e gli oggetti inviati al centro di detenzione sono stati respinti e che le autorità stanno interpretando il digiuno e la preghiera del pastore Jin come una forma di “sciopero della fame”.

VIETNAM

Il parlamento vietnamita ha approvato una nuova legge sui media e sui segreti di Stato che restringe ulteriormente la libertà di stampa. D’ora in poi i giornalisti saranno obbligati a rivelare le loro fonti in qualsiasi inchiesta e non più solo in caso di crimini gravi. Inoltre aggiunge ai segreti di Stato – la cui divulgazione è penalmente perseguibile - dettagli sui programmi all’estero dei leader, risarcimenti dello Stato e risoluzioni delle dispute internazionali sugli investimenti. Le riforme arrivano in un contesto di crescente repressione, con passaporti revocati a reporter stranieri e restrizioni ai media.

MEDIO ORIENTE

Secondo l’ultimo rapporto annuale dell’Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA), le compagnie aeree del Medio Oriente si prevede che guadagneranno il prossimo anno 28,60 dollari di profitto per passeggero, il valore più alto tra tutte le regioni. A rendere possibile questo risultato sono la forte domanda, le regolamentazioni favorevoli e gli investimenti pubblici nelle infrastrutture. La performance delle compagnie del Golfo garantisce un profitto netto medio che è più di tre volte quello per passeggero delle compagnie aeree globali, pari a 7,90 dollari.

TAGIKISTAN

In Tagikistan è stata introdotta la responsabilità penale, con forti misure punitive, per l’uso illegale di energia elettrica per il mining, la produzione di attivi virtuali o criptovalute, che può comportare anche una condanna da 2 a 8 anni. L’iniziativa è giunta dopo le lamentele del procuratore generale di Dušanbe, Khabibullo Vokhidzoda, per la sottrazione di energia, che ha comportato necessarie limitazioni per l’intera popolazione.