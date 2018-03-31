di Shafique Khokhar

L'incidente mentre un gruppo di fedeli si stava recando alla veglia pasquale: il mezzo arrivava ad alta velocità e ha falciato la folla. Le proteste della comunità cattolica locale per il mancato dispiego di agenti di polizia a protezione della celebrazione.

Mariamabad (AsiaNews) – Un tragico incidente si è verificato in occasione di una veglia pasquale intorno all’una di notte, quando un camion Shehzoor ad alta velocità ha travolto direttamente la folla, causando caos e un fuggi fuggi tra circa 300 persone e ferendo più di 30 individui, sulla strada interdistrettuale di Mariamabad, sulla Alipur Road, nella provincia del Punjab, in Pakistan.

Secondo i dettagli, durante la processione, un camion carico di polli ha improvvisamente perso il controllo e si è schiantato contro i partecipanti, provocando numerosi feriti. Secondo le fonti dei soccorsi, tra 30 e 35 feriti sono stati immediatamente trasferiti in vari ospedali di Gujranwala, dove stanno ricevendo cure mediche.

Le autorità hanno avviato un’indagine sull’accaduto per determinare la causa dell’incidente. L’episodio ha suscitato profondo dolore e sgomento nella zona.

Il francescano p Shahrukh Nathaniel, che si stava recando a celebrare la Messa pasquale, ha dichiarato ai media che la comunità stava procedendo in processione verso la chiesa quando si è verificato l’incidente. Sollevando interrogativi sulle misure di sicurezza, ha affermato che la polizia non aveva fornito protezione durante questo importante momento di preghiera e che non era presente nemmeno un agente. Ha inoltre chiesto alla stazione di polizia di Ahmadnagar di redigere un rapporto sull’accaduto e di avviare un’indagine. P. Shahrukh ha anche invitato Maryam Nawaz Sharif, primo ministro del Punjab, a prendere atto dell’incidente e ad aiutare la comunità a ottenere giustizia, facendo il necessario per tutti i feriti.

Il signor Yousuf Masih, residente di Mariyamabad, la cui madre è rimasta ferita nell’incidente, ha parlato di "un atto deliberato e premeditato", chiedendosi come sia possibile che un conducente non abbia visto una processione di oltre 300 persone e abbia colpito direttamente la folla. "In questo Paese non esistono sicurezza né diritti per le minoranze", ha dichiarato. Ha inoltre riferito che gli agenti di polizia di Ahmadabad, la cui stazione è situata a soli quindici minuti dal luogo, è arrivata dopo più di un’ora, nonostante le numerose chiamate. Le autorità hanno reagito lentamente, lasciando le vittime senza aiuto immediato sul posto e ordinando alla comunità cristiana di riaprire subito il traffico. Solo successivamente i feriti sono stati trasportati negli ospedali di Gujranwala.

La signora Bashiran Gill, ricoverata in un ospedale locale di Gujranwala e rimasta ferita insieme al nipote, ha raccontato che stavano lodando Dio e cantando slogan pasquali, tutti felici, quando un camion ad alta velocità li ha travolti. Ha perso i sensi e si è risvegliata in ospedale. "È stato un evento improvviso in cui si sarebbero potute perdere vite umane, ma grazie a Dio nessuno è morto", ha detto.

Kashif Anthony, segretario della Commissione cattolica per il dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Karachi, ha chiesto al governo di prendere atto dell’incidente e di garantire giustizia alle persone coinvolte. Ha inoltre invitato le autorità a fornire cure immediate ai feriti e un risarcimento economico, poiché alcuni di loro hanno riportato fratture e non potranno lavorare. "Sono persone povere che vivono di salario giornaliero e devono ricevere sostegno dal governo", ha concluso.