Le notizie di oggi: doppio attentato suicida in Pakistan. In India riprendono forza le campagne per il riconoscimento dello stupro coniugale. La Lega araba approva il piano dell'Egitto per la ricostruzione di Gaza. Sito russo ha raccolto 60.600 richieste riguardanti soldati scomparsi in Ucraina senza essere stati ritrovati

USA – CINA

L’azienda di Hong Kong CK Hutchison Holding, che gestisce due porti del canale di Panama, uno sull’Oceano Atlantico e uno sull’Oceano Pacifico, ha accettato di vendere la maggior parte delle sue quote a un gruppo guidato dalla società di investimenti statunitense BlackRock per il valore di 22,8 miliardi di dollari. Fondata dal miliardario Li Ka-Shing, la società non è di proprietà del governo cinese, ma controlla i porti dal 1997.

PAKISTAN

Almeno 11 persone hanno perso la vita in un doppio attentato suicida a Bannu, nella provincia del Khyber Pakhtunkhwa, tra cui anche alcuni bambini. I muri e i tetti di alcune case sono crollati a causa dell’intensità delle esplosioni, seppellendo decine di persone sotto le macerie. Le forze di sicurezza pakistane hanno poi riferito di aver ucciso sei aggressori. Si presume che i responsabili appartengano a una fazione dei talebani pakistani (TTP).

INDIA

In seguito all’assoluzione di un uomo che aveva violentato la moglie, morta poche ore dopo l’aggressione, in India hanno ripreso forza le campagne per il riconoscimento dello stupro coniugale, che, in base a una disposizione legale risalente all’epoca coloniale e mantenuta intatta nel recente codice penale indiano, non è considerato un crimine. Per Mariam Dhawale, segretaria generale dell'All India Democratic Women's Association (Aidwa), si tratta di “una dichiarazione del patriarcato che dice alla moglie che non ha alcun diritto sul suo corpo”.

MEDIO ORIENTE

I Paesi della Lega araba hanno approvato un piano da 53 miliardi di dollari per la ricostruzione di Gaza nell’arco di cinque anni durante un vertice di emergenza al Cairo. Il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit, senza fare specifico riferimento alle idee ventilate dal presidente statunitense Donald Trump, ha sottolineato che "la posizione araba è quella di rifiutare qualsiasi spostamento, sia esso volontario o forzato" della popolazione palestinese.

FILIPPINE

Un movimento religioso che chiede l’impeachment per la vicepresidente Sara Duterte, in occasione dell’inizio della quaresima ha bruciato i “sette peccati di Duterte”, in riferimento alla tradizione cattolica di bruciare le palme dell’anno precedente per ottenere le ceneri del mercoledì delle ceneri. In concomitanza è stata anche lanciata una campagna per raccogliere un milione di firme e fare pressione sul Senato affinché avvii immediatamente il processo di messa in stato d’accusa della figlia dell’ex presidente delle Filippine.

RUSSIA – UCRAINA

Al sito Khoču Najti, “Voglio Trovare”, sono state indirizzate 60.600 richieste riguardanti i soldati scomparsi in Ucraina senza essere stati ritrovati, solo a gennaio sono stati 8.500, e riguardano in gran parte cittadini delle nazionalità minori della Russia, baškiri, komi, buriati e tuvini, spesso volontari andati al fronte per disperazione, disoccupazione, condanne e altro.

ARMENIA

La presidente del partito armeno “Paese per la vita”, Mane Tandilyan, ha annunciato che condurrà uno sciopero della fame pubblicamente sulla piazza della Libertà di Erevan, a sostegno dell’ex-ministro di Stato dell’Artsakh, Ruben Vardanyan, sotto processo a Baku, in Azerbaigian, e in condizioni critiche di salute proprio per uno sciopero della fame contro le “false accuse”.