L'auspicio al termine del viaggio a Hong Kong del vescovo di Pechino. La delegazione proveniente dalla Cina continentale ha visitato anche il seminario e l'Holy Spirit Centre e partecipato a un convegno teologico sul Sinodo. Il ringraziamento di mons. Li Shan: "Abbiamo imparato molto. Avanti con l'opera di evangelizzazione. La sinizzazione come strada".

Hong Kong (AsiaNews) - Un giorno tutti i fratelli e le sorelle cinesi "possano pregare insieme nello stesso luogo". È l’auspicio che il a Hong Kong il card. Stephen Chow ha espresso al termine della concelebrazione eucaristica che il 15 novembre ha concluso l’attesa visita del vescovo di Pechino, mons. Giuseppe Li Shan. Il presule – che è anche presidente dell’Associazione patriottica dei cattolici cinesi – si è trattenuto tre giorni.

Alla liturgia tenuta nella cattedrale hanno concelebrato anche il card. John Tong, vescovo emerito di Hong Kong, il vescovo ausiliare mons. Joseph Ha e un altro vescovo della Cina continentale, mons. Giuseppe Yang Yongqiang della diocesi di Zhoucun, nella provincia dello Shandong. "Questa è una Chiesa di comunione – ha detto ancora il card. Chow - una Chiesa del popolo cinese. Quindi, con gratitudine, chiediamo che Gesù Cristo Nostro Signore benedica i nostri cuori e i nostri sforzi".

“Siamo molto grati alla diocesi per aver organizzato il nostro viaggio – ha dichiarato mons. Li Shan secondo quanto riferito sul suo sito dal settimanale diocesano di Hong Kong, Sunday Examiner -. Abbiamo avuto la possibilità di visitare il Centro diocesano, il seminario e la Casa della Caritas. Abbiamo visto lo sviluppo concreto della diocesi e abbiamo imparato molto per il nostro seminario e la nostra diocesi. Lavoreremo duramente per un migliore sviluppo della nostra Chiesa”.

Nel corso della visita la delegazione della diocesi di Pechino ha visitato anche il Centro Studi dell’Holy Spirit, dove è stata accolta dal card. John Tong, vescovo emerito di Hong Kong, che ha presentato la storia e le finalità di questa istituzione. Inoltre mons. Li Shan ha preso parte anche a conferenza teologica intitolata: “La Chiesa sinodale e la Chiesa in Cina: Comunione, partecipazione, missione”. Intervenendo il vescovo ha sottolineato l'importanza di combinare la cultura e la fede cinese per ottenere la saggezza nella vita. “Preghiamo che guidati dalla rivelazione dello Spirito Santo di Dio, dalla direzione dello spirito di comunione della Chiesa e dal discernimento diligente di tutti noi, la Chiesa cinese sia in grado di promuovere l'opera di evangelizzazione e di spiritualità nella direzione della sinizzazione”, ha detto.

Il vescovo di Pechino ha parlato anche della necessità per la Chiesa di “stare al passo con i tempi e adeguare prontamente l'attenzione, i metodi e le modalità di evangelizzazione allo sviluppo e al progresso della società. Dovrebbe sforzarsi di adempiere alle proprie funzioni, impegnarsi nella responsabilità sociale e prestare attenzione alle condizioni di vita delle persone”.