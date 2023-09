di Nirmala Carvalho

Con un messaggio in occasione del Ganesh Chaturthi che si apre oggi l'arcivescovo di Goa ha invitato a condividere la gioia e l'armonia tra le comunità religiose. Il gesto dopo le polemiche dei giorni scorsi per alcune dichiarazioni di un sacerdote locale contrarie al rispetto reciproco. Il porporato: "I cattolici riconoscano e promuovano i valori spirituali e morali presenti nelle altre tradizioni religiose".

Goa (AsiaNews) - Oggi, in gran parte dell'India, inizia una festività di 10 giorni che celebra la nascita di Ganesha, la divinità dalla testa di elefante, venerata dagli indù come portatrice di saggezza, fortuna e prosperità. All'inizio della festa, gli idoli che la raffigurano vengono collocati su piattaforme rialzate nelle case o in spazi all'aperto riccamente decorati, per poi essere portate ai fiumi in grandi processioni accompagnate da tamburi, canti devozionali e danze e immersi nell’acqua.

L'arcivescovo di Goa, card. Filipe Neri Ferrao, ha colto quest’occasione per rivolgere il suo augurio alla popolazione indù di Goa. Nel suo messaggio, il porporato sottolinea il significato di questa festa: “Mentre i nostri fratelli indù celebrano la tradizionale festa di Ganesh Chaturthi, con grande fervore religioso, devozione e gioia - scrive l’arcivescovo - vorrei trasmettere, insieme ai fedeli cattolici di questa arcidiocesi, un saluto di pace a tutti i membri della comunità indù di questo Stato", ha detto l'arcivescovo. “Questa festa di buon auspicio invita a rimuovere gli ostacoli, a crescere in saggezza e a promuovere l'unità, creando così un ambiente sereno per godere dell'unione, condividere la felicità e promuovere l'integrità culturale”.

Il gesto del card. Ferrao assume un significato particolare quest’anno a Goa perché - appena pochi giorni fa - il porporato era dovuto intervenire per esprimere il suo “profondo rammarico” per un video in cui si sentiva un membro del clero locale parlare in modo dispregiativo di altre divinità. Assicurando di aver preso provvedimenti perché episodi del genere non si ripetano, l’arcivescovo di Goa aveva riconosciuto che le affermazioni del sacerdote “sono andate contro l'autentico spirito del dialogo interreligioso e del rispetto reciproco”.

“Secondo gli insegnamenti della Chiesa - aveva aggiunto il card. Ferrao - i cattolici sono chiamati a riconoscere, preservare e promuovere i valori spirituali e morali che si trovano nella vita sociale e nella cultura di altre tradizioni religiose”.