di Nirmala Carvalho

Mumbai (AsiaNews) - Il cardinale Oswald Gracias - arcivescovo di Mumbai e rappresentante dell’Asia nel Consiglio dei cardinali (C9) istituito da papa Francesco - è stato nominato coordinatore del gruppo di studio che valuterà il funzionamento e il ruolo delle rappresentanti pontificie nella Chiesa mondiale. Il Gruppo di studio offrirà suggerimenti per migliorare il funzionamento delle nunziature e degli altri organismi della Santa Sede nelle diverse parti del mondo, in modo da rendere il loro ministero più missionario e sinodale. Allo studio parteciperanno funzionari della Segreteria di Stato, del Dicastero per i Vescovi e del Dicastero per l'Evangelizzazione.

La questione del rapporto tra le rappresentanze pontificie e le Chiese locali è uno dei dieci punti specifici che papa Francesco, dopo la prima sessione dell'ottobre 2023 dell’Assemblea Sinodale tenutasi in Vaticano, aveva individuato come necessari di un approfondimento con uno studio specifico. Questi temi non saranno discussi durante la prossima sessione del Sinodo in programma dal 2 al 27 ottobre. All’Assemblea sarà offerta solo una breve relazione dei piani di lavoro di ciascun gruppo, che dovrà presentare le sue conclusioni al Papa entro il mese di giugno del 2025.

Accanto al card. Gracias, tra i membri del gruppo di studio figurano il card. Mario Grech, che coordina la Segreteria del Sinodo, l'arcivescovo Luciano Russo, segretario dei Rappresentanti Pontifici, l'arcivescovo Salvatore Pennacchio, presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica che si occupa della formazione del personale diplomatico della Santa Sede. Il gruppo di studio ha già iniziato i suoi lavori con diversi incontri a Roma con funzionari della Segreteria di Stato e presidenti di Conferenze episcopali dei vari continenti.