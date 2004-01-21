In pieno svolgimento l'esodo di massa per le vacanze che riuniscono le famiglie cinesi: quest'anno prevista la cifra record di 9,5 miliardi di spostamenti, di cui 540 milioni attraverso le linee ferroviarie. Biglietti introvabili per le tratte più trafficate nelle giornate chiave e Pechino cerca di arginare il proliferare di agenzie che speculano sullo squilibrio tra domanda e offerta.

Milano (AsiaNews/Agenzie) - La Cina è in queste ore nel pieno del Chunyun, il grande esodo che caratterizza i giorni del Capodanno lunare, che cadrà il 17 febbraio ed è il momento delle vacanze più prolungate in cui le famiglie hanno la possibilità di riunirsi. Le stime del governo di Pechino dicono che nella finestra di 40 giorni intorno al Capodanno quest’anno si raggiungerà la cifra record di 9,5 miliardi di spostamenti. Di questi, circa 540 milioni saranno effettuati in treno, 95 milioni in aereo mentre i restanti avverranno su strada. Per dare un termine di paragone: ogni anno gli spostamenti interni all’area Schengen in Europa sono circa 1,25 miliardi; questo significa che nel solo periodo del Chunyun in Cina la circolazione delle persone è quasi otto volte più grande.

Con numeri di questo tipo sono in particolare le ferrovie ad essere particolarmente sotto pressione: nonostante la mole di investimenti di questi anni sulle linee ad alta velocità e il potenziamento delle corse in occasione delle settimane del Capodanno lunare è praticamente inevitabile che nei giorni di maggiore domanda venga a crearsi un cono di bottiglia: soprattutto nelle linee più trafficate - come la Pechino-Guangzhou o quella che attraversa il Paese da est a ovest da Shanghia a Chengdu - la corsa ai biglietti diventa ogni anno un’impresa. E come accade un po’ in tutto il mondo, anche nella Repubblica popolare cinese non mancano le speculazioni sui viaggi nei periodi caldi delle vacanze.

In teoria questo non dovrebbe accadere perché i biglietti dei treni si comprano attraverso la piattaforma ufficiale 12306 a un prezzo fisso; quindi non dovrebbe lievitare con la crescita della domanda. Nei fatti, però, c’era chi faceva incetta dei tagliandi più richiesti per poi rivenderli maggiorati sul mercato nero. Per correre ai ripari da qualche anno i biglietti dei treni sono diventati nominali; ma la misura ha fatto solo diventare più creative le modalità per speculare su questo squilibrio strutturale tra domanda e offerta. Una delle più in voga ultimamente sono le agenzie che nei periodi del Chunyun si offrono come intermediari per l’acquisto dei biglietti ferroviari promettendo “doppi canali” o “accessi privilegiati a biglietti residui” attraverso i quali garantirsi (attraverso ovviamente un sovrapprezzo) il tagliando che da solo l’utente fatica a riuscire a procurarsi.

Queste pratiche hanno portato recentemente l’Ufficio per la Supervisione e l’Amministrazione del Mercato di Pechino a convocare un incontro amministrativo con 12 principali piattaforme coinvolte nella vendita online di biglietti ferroviari, chiedendo loro di “adempiere rigorosamente alle proprie responsabilità sociale”. È stato vietato dichiarare o anche solo suggerire che i consumatori possano ottenere privilegi o priorità nell’acquisto dei biglietti tramite servizi a pagamento; è stato inoltre richiesto di correggere tempestivamente le pubblicità ingannevoli in questo senso. L’Ufficio in questione ha anche comminato la prima multa di 500mila yuan a uno dei soggetti coinvolti.

“Da un lato - osserva il quotidiano online di Shanghai thepaper.cn - è necessario che le ferrovie ottimizzino ulteriormente la distribuzione della capacità di trasporto e allochino in modo razionale i biglietti; dall’altro, occorre migliorare le regole di ordinamento e le funzioni di notifica per le liste d’attesa, purificando l’ambiente di mercato”.

Nel frattempo da metà gennaio, China Railway Express ha esteso il suo servizio bagagli “Light Travel” a 111 stazioni in tutto il Paese, coprendo così la maggior parte delle principali città. Il servizio si prenota tramite un’app e corrieri professionisti ritirano i bagagli pesanti direttamente a casa per consegnarli alla stazione oppure direttamente alla destinazione finale, senza più valigie ingombranti da trascinare attraverso terminal affollati.

